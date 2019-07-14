Пугающие цифры: сколько получает Кикабидзе в России

Организатор концертов Сергей Лавров раскрыл подробности о гонорарах, которые получают грузинские артисты за выступления в России. В частности, он прокомментировал сообщения о том, что Вахтанг Кикабидзе продолжает гастролировать на территории страны, несмотря на занимаемую политическую позицию.

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«Кикабидзе предлагали €50 тыс. за выступление в России. Он отказался по политическим соображениям», — пояснил он в интервью Ura.Ru.

Лавров подчеркнул, что не верит слухам о том, что Кикабидзе тайно выступает на корпоративах для россиян.

«Нет никаких видеозаписей, подтверждающих такую информацию», — отметил он.

По словам организатора, грузинские артисты не очень востребованы в России, и такие исполнители, как Тамара Гвердцители, Диана Гурцкая и Сосо Павлиашвили, на протяжении уже долгого времени не окупают свои концерты.

«Мы и раньше-то их не очень возили», — добавил Лавров.

Он выразил уверенность в том, что для таких звезд единственным остающимся вариантом заработка являются корпоративы. Он рассказал о том, что Павлиашвили получил прозвище «свадебный тамада» за то, что пользуется популярностью среди молодоженов. За свое выступление певец просит от €8 до €10 тысяч.

Сумма заработков и концертная деятельность Кикабидзе заинтересовали СМИ после признания, которое сделал актер Малого театра Борис Клюев в интервью «Московскому комсомольцу», посвященном его 75-летию. Он заявил, что грузинский артист продолжает тайно посещать Россию и зарабатывать деньги на своих выступлениях.

«Я вам скажу такую вещь: не заблуждайтесь, что он здесь не бывает. Он приезжает на корпоративные концерты и хорошо зарабатывает здесь деньги» — сказал он.

По словам Клюева, контракт Кикабидзе якобы содержит пункт, в котором содержится требование не раскрывать информацию о его приезде.

«Тем не менее договоры он подписывает, а не просто приезжает и уезжает. А вы думаете, София Ротару, Сердючка… Они зарабатывают здесь деньги, а потом деньги тратят на АТО?» — добавил он.

Клюев подчеркнул, что опирается не на слухи и отметил, что «слишком хорошо знает всю эту публику». При этом, он сказал, что считает политическую позицию «делом каждого человека».

«Он хочет выглядеть таким, ну пусть таким и будет. Я просто хочу сказать другое: что слава Кикабидзе родилась в России, а не в Грузии. Потому что в Грузии он был просто музыкантом, и все, и не больше. Не выдающимся музыкантом. А потом ему много лет уже… Ну чего там говорить, он выбрал эту позицию и пусть наслаждается», — подытожил Клюев.

Он также сказал, что не любит, когда актеры занимаются политикой, потому что «они в этом деле ничего не понимают», и призвал всех заниматься своим делом, отметив, что политика — «дело грязное».

Сам Кикабидзе позднее опроверг сайту kp.ru слова своего коллеги о «тайных» концертах в России и заявил, что в последний раз посещал страну более десяти лет назад.

«Как война началась, меня ни в одном российском городе не было! С 2008 года. Все время звонят мне, просят приезжать, приглашают. Я не еду. Недавно какой-то армянин-депутат мне звонил и сказал, что я куда-то там приеду… Это провокация обычная», — сказал Кикабидзе.

Он также обратил внимание на то, что в Грузии ни у кого не возникает к нему вопросов, так как все знают артиста как человека слова.

«Они знают, что если я скажу, после этого выполняю. Никто даже не сомневается в этом. О чем разговор. А когда какие-то артисты говорят, это их темы. Каждый должен за себя отвечать. Я не собираюсь их ругать — их проблемы, пусть сами разбираются», — отметил он.

Под конец Кикабидзе попросил передать Клюеву «большой привет».

Новый виток интереса к фигуре Кикабидзе связан с протестами в Грузии, которые начались после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, находившийся в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия, занял место спикера парламента и произнес речь на русском языке.