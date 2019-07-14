Страшная болезнь? Леонтьев дал последний концерт

Популярный певец Валерий Леонтьев выступил в Витебске на «Славянском базаре» с последним концертом, передает сайт kp.ru.

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Сообщения о том, что Валерий Леонтьев, который в марте отметил 70-летие, собирается покинуть сцену, появились в конце 2018 года в связи с его заявлением за кулисами музыкальной премии «Песня года».

«Я хочу попрощаться со всей этой историей. Сколько же можно! Очень устал, буду просто лежать», — говорил он.

По словам источников, на такое решение артиста могла навести его супруга Людмила, которая живет в США.

«Люся уже несколько месяцев задает ему вопрос: «Когда ты бросишь сцену, гастроли? Перелеты, выступления отнимают много сил, а ведь Валера уже немолодой, и супруга беспокоится о его здоровье. Людмила прекрасно понимает, что мужа любят зрители, но пришло время подумать о себе. Он с ней согласен, хотя ему и будет непросто принять такое решение: все-таки свою жизнь он посвятил музыке», — рассказали их друзья.

Многие также решили, что желание певца завершить карьеру может быть связано с состоянием его здоровья. В частности, он испытывает боли в ноге, так как еще в 1970-х годах травмировал мениск, хотя и не показывает этого на сцене. Несмотря на специальные упражнения и дорогостоящие лекарства, которые назначались артисту, и на две перенесенные на колене операции Леонтьеву все равно приходится проводить профилактику сустава.

В сентябре 2018 года из-за диагностированной у него пневмонии Леонтьеву пришлось отказаться от концерта на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи. Он принес извинения поклонникам в инстаграме.

«Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом», — написал он.

Композитор Игорь Крутой в интервью НСН выразил сомнение в связи с объявлением Леонтьева об уходе со сцены.

«Во-первых, я не верю в то, что он будет лежать и ничего не делать. Во-вторых, я не верю в то, что он уйдет. Сцена — его жизнь, его кислород, возможность дышать и существовать на этой Земле», — сказал он.

Крутой также обратил внимание на то, что Леонтьев куда более многогранен, чем привыкла об этом думать широкая аудитория, и назвал артиста «явлением».

«Это комплекс многих талантов. Мы все видим танцующего, поющего Валеру, а на самом деле это человек, досконально разбирающийся в литературе, живописи, киноискусстве. Человек, который никогда без книги не проводит время, который ко всему приходит сам, проживший, прочувствовавший. И с богатейшим внутренним миром, и при этом всем с огромной порядочностью. Я даже не знаю, есть ли в нашем жанре по порядочности человек равный ему», — отметил он.

Позднее слова исполнителя об уходе со сцены прокомментировал его концертный директор Борис Чигирев, который подчеркнул, что Леонтьев не обозначил конкретных сроков, и добавил, что его уход со сцены может состояться и через несколько лет.

Уже после того, как Леонтьев отметил свое 70-летие большим концертом, он вновь был вынужден отменить выступления из-за болезни. Как и раньше, он сообщил своим поклонникам об этом в инстаграме.

«Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы — я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске», — написал он.

Чтобы успокоить тех, кого тревожит состояние его здоровья, артист уточнил, что у него есть «мед и малина».

После этого состояние Леонтьева вновь попало в объектив внимания СМИ после интервью «Собеседник.ru» о том, как ему удалось побороть алкогольную зависимость.

«Я ложился, поворачивался лицом к стене… Но через пару часов вскакивал и работал дальше, несмотря ни на что, вопреки всему! Было время, когда я пытался лечиться от депрессии алкоголем», — признался он.

Певец подчеркнул, что с того момента, как понял, что это «путь в никуда», он заставил себя остановится и четыре года отказывался даже от бокала шампанского