В Киев после травли? Успенская пострадала за дочку Алсу

Певица Любовь Успенская напомнила о массовой травле 11-летней дочери Алсу из-за «накрутки» голосов в финале проекта «Голос. Дети». Артистка опубликовала в своем инстаграме отрывок из дебютного клипа Микеллы Абрамовой и ее соперника по шоу Ержана Максима, а также поделилась в шапке профиля ссылкой на полную версию ролика.

«Совсем недавно я получила массу негатива с свой адрес, потому что мое мнение относительно ситуации с Микеллой на шоу «Голос» многим не понравилось. Дорогие мои, а теперь предлагаю вам оценить сложившуюся ситуацию и осознать, насколько вы промахнулись», — написала Успенская, заявлявшая, что дочь Алсу достойна победы на проекте.

Она назвала Микеллу и Ержана «потрясающими детьми, которые оказались выше всего этого и создали замечательный дуэт». Также певица похвалила их родителей за помощь своим детям.

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«Мудрость родителей, в частности, Алсу, и их детей, которые смогли достойно и благородно подчеркнуть свое мнение и положение относительно этой ситуации, достойна аплодисментов, как и замечательное, красивое творчество, родившееся в итоге», — заявила певица.

Подписчики певицы обвинили ее в выгораживании «показухи» и «фальши» родителей Микеллы Абрамовой.

«Мальчик в сотни тысяч, нет, в миллионы раз намного талантливее этой девочки, а вот это все просто показуха», «Думаю, вы лукавите. Все вместе взрослые и дети пытаются исправить ошибку, опять же, взрослых», «Вы о каком благородстве Абрамовых говорите? В очередной раз они использовали Ержана. Свою безголосую дочь поставили в дуэт, который вытянул Ержан», — написали фолловеры Успенской.

12 июля дочь Алсу презентовала свой первый клип на песню «Эта любовь», записанную совместно с одним из победителей шоу «Голос. Дети» Ержаном Максимом.

«Работа над клипом была невероятно интересной, веселой и очень увлекательной! Я очень надеюсь, что вы оцените результат наших стараний! Ставьте свои лайки, оставляйте комментарии, мне очень важно знать ваше мнение!» — написала Микелла в инстаграме.

Мать юной исполнительницы поспешила поддержать дочь и накануне премьеры клипа опубликовала в соцсети его анонс.

«Детки очень трудились и получилась очень добрая, теплая история #ЭтаЛюбовь. Надеюсь, вам понравится!» — написала Алсу.

Режиссером клипа выступил украинец Александр Филатович, который работал со многими отечественными и зарубежными звездами. Помимо исполнителей песни в клипе можно увидеть участников шестого сезона детского «Голоса», старшую дочь Алсу Сафину, а также принадлежащего звездной семье пса по кличке Бонита.

Большинство зрителей похвалили ребят за талантливое исполнение, но отметили, что им больше подошла бы песня о «дружбе, куклах и собачках».

«Клип классный и поют очень классно, но неужели более тинейджерскую, подростковую песню нельзя было сделать? Из уст детей такая взрослая песня как-то вообще странно звучит», «Красивая песня, хорошо исполнили, но возраст детей для ее исполнения не подходящий», «Что за чушь, кто надоумил детей петь такую песню. Дичь!» — писали пользователи.

Ранее стало известно, что Успенская выступит в этом году с концертами на Украине. Успенская намеревается осенью дать большой сольный концерт в Киеве, после чего отправится в Одессу, затем — в Харьков и Днепр. Для певицы сольное выступление в Киеве станет первым за восемь лет, хотя она не скрывала, что была в столице Украины минувшей зимой. Однако, по ее словам, это были «заказники».

Напомним, что в конце апреля в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети» произошла «аномалия» в голосовании за дочь Алсу. В результате проверки специалисты выяснили, что в «накрутке» приняли участие 300 номеров, с которых были отправлены 8 тыс. сообщений в пользу Абрамовой. Также исследование показало, что для совершения более 30 тысяч IVR-звонков на номер одной из участниц были использованы боты.

Позже Первый канал принял решение «переиграть» финал и заново выявить победителя шестого сезона проекта. В спецвыпуске шоу приняли участие Ержан Максим, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Мариам Абделькадер, Роберт Багратян, Нино Чеснер, Михаил Григорян и Анастасия Сисаурова. Дочь Алсу решила отказаться от участия в выпуске.

После выступлений финалистов для объявления победителя на сцену вышел генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых.

Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться. И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть — с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть», — сказал Эрнст.

После этих слов он приступил к награждению и по очереди вручил кубки и сертификаты на 1 млн рублей всем финалистам. Не принимавшую участие в дополнительном этапе дочь Алсу также назвали победителем проекта.