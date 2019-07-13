Закатил истерику: взбешенного Талькова не пустили на борт

Осужденный за вождение в нетрезвом виде сын певца Игоря Талькова рассказал о подробностях скандала с одной из авиакомпаний, который произошел в столичном аэропорту. По словам Игоря Талькова-младшего, он собирался на гастроли в город Сольвычегодск Архангельской области, но опоздал на рейс из-за проблем с транспортировкой гитары.

«Промурыжили меня с гитарой, то идти в представительство, то платить еще 4200 за еще один багаж на нее, то покупать ей отдельное место в салоне. И это при билете «Премиум», в который включено все, даже спорт-инвентарь можно везти», — написал Тальков в инстаграме.

Музыкант добавил, что приехал в аэропорт за 40 минут до окончания регистрации ночного рейса, и в результате его не пустили на самолет из-за трехминутного опоздания. Утром ситуация решилась, и Тальков-младший опубликовал фотографию из самолета другой авиакомпании.

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«Ладно. Эмоции. Мы летим, все круто! Скоро будет супер концерт! Говорят, аж ставленник губернатор, узнав, что я играю на дне города, передумал приезжать», — подытожил артист.

В декабре прошлого года на Талькова-младшего было заведено уголовное дело по статье 264.1. В конце ноября сын артиста находился за рулем внедорожника в нетрезвом виде и отказывался проходить медицинскую проверку. В ответ на активное обсуждение инцидента в сети Тальков-младший записал своим подписчикам видеообращение.

«Бывает не совсем доброе утро: я сегодня проснулся, собирался на студию, узнал, что там весь интернет кишит всякой фигней, — заявил 37-летний сын музыканта. — Все, кто меня знает, знают, что я с 2014 года не пью. И что произошло: меня действительно тормознули, и я отказался ехать сдавать кровь. Принципиально отказался, потому что ко мне постоянно докапываются сотрудники, постоянно меня обыскивают везде, постоянно меня тормозят. Я просто устал от этого и решил себе немножечко жизнь испортить. Видимо, им это очень не понравилось, я не знаю, откуда это все пошло, кто первоисточник, я музыкант, ненавижу бюрократию».

Согласно изданию StarHit, несколько лет назад Талькова-младшего уже лишали водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В июне 2019 года на передаче Дмитрия Шепелева «На самом деле» певица Азиза призналась, что скончавшийся в 1991 году Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом». В студии шоу артистка рассказала, что произошло за несколько месяцев до его смерти.

«Певица Азиза выдвигает обвинения против Игоря Талькова. Спустя почти 30 лет она прерывает молчание», — такими словами Шепелев начал выпуск передачи.

Сама исполнительница заявила, что у покойного музыканта в друзьях были люди, которые его «крышевали» — с одним из них артист хотел ее познакомить.

«Не смотря мне в глаза, Игорь говорит: «Есть один авторитет. Он хочет с тобой познакомиться», — поделилась Азиза.

В ноябре прошлого года Следственный комитет России возобновил расследование убийства Талькова. По версии следствия артиста, нечаянно застрелил его концертный директор Валерий Шляфман во время потасовки возле гримерки.

«В ходе следствия были собраны достаточные доказательства, на основании которых 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана в совершении убийства Игоря Талькова по неосторожности», — говорилось в обращении правоохранительных органов.

Через год после трагедии Шляфман решил переехать в Израиль. В марте 1993 года уголовное дело приостановили из-за того, что обвиняемый скрылся от следствия. Потерпевшей по уголовному делу считается мать артиста Ольга Талькова, которая скончалась в 2007 году. Через шесть лет расследование снова приостановили.

После возобновления дела в 2018 году член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предположил, что в деле об убийстве Талькова могли появиться новые «зацепки», передает ФАН. Также он отметил, что трагедия произошла более 27 лет назад, поэтому успех в расследовании нельзя гарантировать.