Месть за телемост: «Миротворец» добрался до Малахова

Российского телеведущего Андрея Малахова внесли в базу сайта «Миротворец» за участие в телемосте, получившем название «Надо поговорить», который организовал телеканал «Россия 1».

В качестве причины включения Малахова в списки сайта было указано «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России — так называемом «Телемосте между Россией и Украиной «Надо поговорить», организованном антиукраинским пропагандистским каналом «Россия 1».

В телемосте, который прошел накануне, приняли участие деятели культуры, спорта и науки, а также обычные россияне и украинцы. Помимо Малахова, телемост с российской стороны вела Мария Ситтель. Российские зрители и участники телемоста говорили в студии телеканала, украинские — выходили на связь по Skype.

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Среди выступавших знаменитостей были актеры Владимир Меньшов, Валентина Талызина, Владимир Конкин, Маргарита Шубина, музыканты Кай Метов и Лев Лещенко и другие известные деятели культуры и спорта.

В конце телемоста Ситтель выразила надежду на то, что украинские телеканалы смогут принять участие в подобном мероприятии в будущем.

«Нам бы очень хотелось, чтобы те добрые слова, которые сегодня звучали здесь, в этой студии, в следующий раз прозвучали бы из киевской студии от наших коллег», — сказала она.

Изначально предполагалось, что в организации телемоста также примет участие украинский телеканал NewsOne, однако его руководство решило отказаться от этой идеи из-за давления.

«В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера — и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких», — заявили представители телеканала.

В свою очередь, в ночь на вторник Андрей Малахов выступил с обращением к Владимиру Зеленскому, в котором попросил предоставить защиту журналистам NewsOne.

«Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег [генерального продюсера] Василия [Голованова] и [ведущей] Елены [Кирик], а также членов их семей», — сказал Малахов в видеообращении.

При этом сам Зеленский недвусмысленно дал понять свое отношение к происходящему в видеообращении, в котором планы по организации телемоста назвал «дешевым, но опасным пиар-ходом», призванным разделить страну на два лагеря.

«Отдельно хочу обратиться к украинским журналистам, особенно к журналистам этих каналов: кто-то купил каналы, но не вас», — сказал он.

Генерального продюсера и ведущего телеканала NewsOne Василия Голованова вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру из-за попытки организации телемоста с российской стороной.

В ответ на это телеканал потребовал от властей страны прекратить травлю. В тексте заявления говорилось о том, что заведено уголовное дело, высланы повестки на допрос, представители власти продолжают публичные обвинения в сторону канала. По мнению представителей телеканала, это все является проявлением давления на журналистику.

«Команда NewsOne требует от власти немедленно прекратить травлю и давление на телеканал в преддверии выборов, а также соблюдать законы Украины», — говорится в заявлении телеканала.

Руководство телеканала сообщило о том, что было вынуждено обратиться за помощью к международным организациям. В частности, обращения были направлены в такие международные правозащитные организации, как Еврокомиссия, ПАСЕ, комитет министров Совета Европы, ЕС, ООН.

Сложившуюся вокруг телемоста ситуацию прокомментировал премьер-министр Дмитрий Медведев, который назвал происходящее «паранойей».

«По поводу телемоста вы сказали, что это истерия, а я бы сказал, что это паранойя. Это параноидальное поведение», — сказал он.

По словам Медведева, заведение уголовных дел в отношении журналистов, которые планировали провести мероприятие, является «юридическим фиглярством». Он также выразил надежду на то, что со временем «странные тенденции и странные поступки», которые совершают «представители партии войны», останутся в прошлом, а контакты удастся восстановить.