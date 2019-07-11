Виноват Малахов? Шукшина о мракобесии и грязи на ТВ

Заслуженная артистка России Мария Шукшина опубликовала в инстаграме отрывок из интервью корреспонденту филиала федерального телеканала в Уфе. Рассказывая о предстоящем спектакле «Калина красная», актриса обвинила телевидение в распространении «мракобесия».

«Люди устали от насилия, грязи, черноты, идущей с экранов телевидения. Извините, конечно, но это правда. Народ начал задыхаться от мракобесия, а «Калина красная» позволила сделать глоток свежего воздуха», — сказала Шукшина.

Она отдельно поблагодарила журналистов и редакторов уфимского телевидения, которые не стали вырезать из передачи ее «крик души». Артистка посоветовала представителям федеральных каналов брать пример со своих региональных коллег.

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Мария Шукшина сделала громкое заявление на фоне скандала с ее отчимом Бари Алибасовым, которого Первый канал уличил во лжи с уже знаменитым отравлением средством для очистки труб. Не исключено, что Шукшины обеспокоены сложившейся ситуацией и предприняли меры для того, чтобы сгладить скандал с продюсером.

Также она анонсировала спектакль «Калина красная», приуроченный ко дню рождения ее отца, советского режиссера, актера, сценариста и писателя Василия Шукшина.

«Мы приедем с театром «Русская песня» в Алтайский край и Сибирь, и покажем наш спектакль «Калина красная», — сказала актриса, — До встречи, дорогие, милые люди! Мой папа вас так любил!».

Ранее Шукшина выразила обеспокоенность тем, что после ее смерти может начаться «пляска на костях» в прессе и на телевидении. Свои опасения артистка высказала в публикации в инстаграме.

«Как застраховать себя от того, чтобы после твоей смерти не судачили о тебе в желтых телепрограммах и прессе? Если публичный человек не может остановить даже через суд этот поток грязи, льющийся на него еще при жизни», — написала актриса.

Она отметила, что остановить «поток нечисти» и «мракобесия» невозможно ни игнорированием, ни подписанием большого количества петиций с призывом законодательно запретить телеканалам порочить честь и достоинство людей.

«Что нужно сделать, чтобы тебя не трогали после смерти? О покойниках говорить либо хорошо, либо никак. Один за другим уходят талантливые люди — немолодые и молодые актеры, певцы, композиторы, журналисты. Их уход в мир иной телевидение превращает в «парад на костях», в рейтинги, пиар и зарабатывание бабла», — написала Шукшина.

По ее словам, скончавшиеся знаменитости еще до захоронения становятся темами обсуждения в различных ток-шоу. В заключение актриса процитировала отрывок из завещания Гоголя: «не унынию должны мы предаваться при всякой внезапной утрате, но оглянуться строго на самих себя, помышляя уже не о черноте других и не о черноте всего мира, но о своей собственной черноте».

Напомним, что Шукшина уже несколько лет критикует передачи «Пусть говорят» и «Прямой эфир», которые неоднократно посвящали свои выпуски обсуждению проблем в ее семье.

Размышления о собственной смерти актриса опубликовала после выхода программы Андрея Малахова «Прямой эфир», посвященной смерти журналиста Сергея Доренко, скончавшегося от разрыва аорты во время езды на мотоцикле 9 мая.

В конце июня была госпитализирована мать актрисы, народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее дочь Ольгу, женщине стало плохо после «нехороших приступов».

«Мне с утра поступил звонок от нее, ночью у нее было два нехороших приступа. Поскольку я нахожусь в дальнем Подмосковье, добираться мне три часа, я вызвала ей скорую», — сказала дочь артистки.

Она подчеркнула, что медики отреагировали «очень быстро» и оперативно. Позже на связь с «Газетой.Ru» вышла внучка Федосеевой-Шукшиной Анна Шукшина с заявлением о том, что ее бабушка и ранее планировала отправиться в больницу на плановое обследование.

«Она собиралась и так ложиться в больницу на плановое обследование, но случился приступ, и ее забрали. Однако поводов для паники нет — я уже с ней два раза разговаривала, и она чувствует себя лучше», — сказала она.

Согласно данным «Пятого канала», у Федосеевой-Шукшиной случился приступ бронхиальной астмы. Отмечается, что актриса пожаловалась на затруднение дыхания и вызвала врачей, которые провели ей ингаляцию.