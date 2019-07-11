Назло Лободе: Наташа Королева разделась перед камерами

Певица Наташа Королева сфотографировалась полностью обнаженной и опубликовала интимный снимок в инстаграме. Артистка предстала перед миллионами подписчиков своей страницы во время стойки на руках, повернувшись к камере спиной.

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«Я закрываю комментарии для того, чтобы вы смогли полюбоваться, и свое восхищение оставить при себе! Я знаю, что я прекрасна! Скромница Королева», — написала артистка.

По словам звезды, на этот поступок ее вдохновила похожая публикация певицы Светланы Лободы.

«В свои «ягодные» 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое», — добавила артистка

Ранее Лобода опубликовала в инстаграме фотографию светловолосой женщины, которая в полностью обнаженном виде стоит на локтях спиной к фотографу. Модель позирует на фоне озера и демонстрирует гармонию и единение обнаженного тела с природой. Поклонники Лободы похвалили ее за гибкость и смелость, но позже выяснилось, что артистка украла фотографию со страницы американского блогера.

Девушка под ником Nude Yoga Girl предъявила претензии российской звезде и в своем аккаунте написала разоблачительный пост.

«Селебрити хотят быть мной! Я не могу понять, почему человек c пятью миллионами подписчиков крадет мои фото и выдает за свои? Что не так с людьми?» — возмутилась хозяйка снимка.

Она выложила в инстаграм оригинал фотографии и скриншот публикации Лободы, на котором отчетливо видна коррекция фигуры в фотошопе и цветовая обработка. Девушка отметила, что «вытягивание» тела и непринятие себя в реалистичном виде — большая проблема современных женщин. Также она пристыдила Лободу, которая вместо извинений удаляла все комментарии с указанием источника фотографии.

«Позже она удалила фото и заблокировала меня», — подытожила Nude Yoga Girl.

Оказавшись в центре скандала, Лобода заявила, что не выдавала девушку на снимке за себя.

«Дорогая, я не говорила, что это я, я лишь написала «увидимся в Нижнем Новгороде». Не переживай», — оправдалась артистка.

В то же время Лобода отреагировала на публикацию Королевой. В сториз своего инстаграма певица сделала репост записи с подписью: «Это же огонь! Обожаю».

Недавно Лобода намекнула на то, что скоро выйдет замуж, поделившись фотографией с интригующим комментарием. На снимке певица изображена в компании своей старшей дочери Евангелины. В подписи к публикации Лобода поставила хэштег #поразамуж, который привлек повышенное внимание поклонников. Некоторые из них предположили, что она могла бы стать прекрасной женой лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Слухи о романе Лободы и Линдеманна появились в 2017 году после визита немецкого музыканта на фестиваль «Жара» в Баку. Именно там артисты познакомились друг с другом, после чего их часто замечали вместе.

Однако сама певица неоднократно опровергала информацию об отношениях с лидером Rammstein. Слухи об их романе подогрел и тот факт, что в 2018 году Лобода назвала свою новорожденную дочь Тильдой с вероятной отсылкой к имени Тилль, отказавшись раскрывать личность ее отца. Также она заявила в эфире программы «Вечерний Ургант», что даже ее старшая дочка Евангелина от первого брака с танцором Андреем Царем до последнего момента не подозревала о беременности матери.

«Моя дочь узнала на восьмом месяце. Она все время говорила: «Мама, ты уже очень некрасиво выглядишь, ты очень сильно поправилась и тебе нужно что-то с этим делать». И когда я ела, она подходила и у меня забирала булочку: «Мама, тебе же на сцене выступать, посмотри, как у тебя вырос живот», — рассказала она.

В конце апреля Линдеманн также прокомментировал информацию о романтических отношениях с Лободой.

«О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей, и я, как джентльмен, ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите», — заявил он в интервью журналу «Жара».

О возможном романе знаменитостей писал и Der Westen. Немецкое издание обратило внимание на публикацию, сделанную в инстаграме Лободы, на которой она была запечатлена вместе с музыкантом.