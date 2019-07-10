Мамонты и Старки: Мартин раскрыл тайны приквела «Игры престолов»

Без Ланнистеров и Драконов: Мартин проболтался о приквеле «Игры престолов»

Автор серии романов «Песнь льда и пламени» писатель Джордж Мартин раскрыл подробности сериала «Долгая ночь», сюжет которого происходит до событий «Игры престолов». По рассказам писателя, раньше Вестерос был разделен на сотню королевств, по которым помимо лютоволков бродили мамонты.

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин рассказал некоторые подробности сериала «Долгая ночь», события которого предшествуют сюжету «Игры престолов». В интервью Entertainment Weekly автор саги «Песнь льда и пламени» сообщил, что в приквеле знаменитой истории Вестерос состоит из ста королевств, в которых помимо лютоволков обитали мамонты.

Тогда же, по рассказам Мартина, от древних людей произошел род Старков, а в будущем замке Ланнистеров проживал клан Кастлеров.

Писатель отметил, что в сериале не будут выделены главные герои, он будет построен по принципу ансамбля. Исполнительницами ключевых женских ролей станут Наоми Уоттс, Наоми Аки и Денис Гоф. Также Мартин рассказал, что «Долгая ночь» — рабочее название, которое принадлежит третьему эпизоду восьмого сезона «Игры престолов». Съемки сериала уже начались в Северной Ирландии.

Ранее 70-летний писатель пообещал закончить предпоследнюю книгу цикла «Песнь льда и пламени» под названием «Зимние ветры» к июлю 2020 года. Сразу после окончания работы над романом он полетит в столицу Новой Зеландии Веллингтон для участия во всемирном конгрессе писателей-фантастов. В случае невыполнения обещания автор в шутку разрешил жителям островов взять его в плен, сообщает издание New Zealand Harold.

В частности, Мартин позволил новозеландцам «поселить его в самой маленькой хижине» для дописывания романа.

«Если к моменту моего прибытия в Новую Зеландию на конгресс у меня не будет книги «Зимние ветры», вы получите мое официальное письменное разрешение запереть меня в маленькой хижине на белом острове с видом на озеро серной кислоты до тех пор, пока я не закончу.

И до тех пор, пока едкие пары не испортят мой старый текстовый процессор, я буду писать», — пообещал автор.

После выхода последней серии финального сезона «Игры престолов» Мартин признался, что ему тяжело прощаться с сериалом. Также писатель рассказал о продолжении работы над двумя заключительными романами серии «Песнь льда и пламени». Также он сообщил, что сильно опаздывает с завершением предпоследней книги саги, но пообещал, что скоро она выйдет. Затем последует финальная часть «Песни льда и пламени» — «Грезы о весне».

«Люди спрашивают, как все это закончится? Такой же конец, как в телешоу? Или другой? Что ж… Да. И нет. И да», — написал Мартин в своем блоге.

Писатель не стал раскрывать подробностей сюжета книг, но рассказал, что герои, погибшие в «Игре престолов», будут в них «жить». Также в романах появятся персонажи, незнакомые зрителям сериала.

«Читатели узнают, что случилось с Джейн Пул, леди Стоунхарт, Пенни и ее свиньей, Арианной Мартелл, Викторионом Грейджоем, Сиром Гарланом Галантным и множеством других персонажей, как главных, так и второстепенных, с которыми зрители шоу никогда не имели возможности встретиться. И да, будут единороги — в некотором роде», — поделился Мартин.

На вопрос о финале «Песни льда и пламени» Мартин не стал отвечать, заявив, что «глупо спрашивать о том, какой конец — книги или телешоу — будет главным».

«У них (создателей сериала — «Газета.Ru») было восемь часов на последний сезон, я же планирую, что две мои последние книги займут три тысячи страниц рукописи, прежде чем закончу, и, если еще понадобятся страницы и главы, я добавлю», — заявил писатель.

Говоря об экранизации серии своих романов, Мартин отметил отличную работу актеров, сценаристов и продюсеров, благодаря которым сериал вышел на экраны и завоевал всемирное признание.

«Я хочу поблагодарить людей, но их так много. На премьере восьмого сезона сериала в Нью-Йорке было 42 актера, и это были далеко не все. И команда, хоть и менее заметная, чем актеры, но не менее важная», — написал автор.

По словам Мартина, увлекательное восьмилетнее путешествие с «Игрой престолов» в корне изменило его жизнь. Произведения писателя и раньше становились основой для фильмов и сериалов, но такого ошеломляющего успеха он добился впервые.