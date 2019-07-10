Мамонты и Старки: Мартин раскрыл тайны приквела «Игры престолов»

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин рассказал некоторые подробности сериала «Долгая ночь», события которого предшествуют сюжету «Игры престолов». В интервью Entertainment Weekly автор саги «Песнь льда и пламени» сообщил, что в приквеле знаменитой истории Вестерос состоит из ста королевств, в которых помимо лютоволков обитали мамонты.

Тогда же, по рассказам Мартина, от древних людей произошел род Старков, а в будущем замке Ланнистеров проживал клан Кастлеров.

Писатель отметил, что в сериале не будут выделены главные герои, он будет построен по принципу ансамбля. Исполнительницами ключевых женских ролей станут Наоми Уоттс, Наоми Аки и Денис Гоф. Также Мартин рассказал, что «Долгая ночь» — рабочее название, которое принадлежит третьему эпизоду восьмого сезона «Игры престолов». Съемки сериала уже начались в Северной Ирландии.

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Ранее 70-летний писатель пообещал закончить предпоследнюю книгу цикла «Песнь льда и пламени» под названием «Зимние ветры» к июлю 2020 года. Сразу после окончания работы над романом он полетит в столицу Новой Зеландии Веллингтон для участия во всемирном конгрессе писателей-фантастов. В случае невыполнения обещания автор в шутку разрешил жителям островов взять его в плен, сообщает издание New Zealand Harold.

В частности, Мартин позволил новозеландцам «поселить его в самой маленькой хижине» для дописывания романа.

«Если к моменту моего прибытия в Новую Зеландию на конгресс у меня не будет книги «Зимние ветры», вы получите мое официальное письменное разрешение запереть меня в маленькой хижине на белом острове с видом на озеро серной кислоты до тех пор, пока я не закончу.

И до тех пор, пока едкие пары не испортят мой старый текстовый процессор, я буду писать», — пообещал автор.

После выхода последней серии финального сезона «Игры престолов» Мартин признался, что ему тяжело прощаться с сериалом. Также писатель рассказал о продолжении работы над двумя заключительными романами серии «Песнь льда и пламени». Также он сообщил, что сильно опаздывает с завершением предпоследней книги саги, но пообещал, что скоро она выйдет. Затем последует финальная часть «Песни льда и пламени» — «Грезы о весне».

«Люди спрашивают, как все это закончится? Такой же конец, как в телешоу? Или другой? Что ж… Да. И нет. И да», — написал Мартин в своем блоге.

Писатель не стал раскрывать подробностей сюжета книг, но рассказал, что герои, погибшие в «Игре престолов», будут в них «жить». Также в романах появятся персонажи, незнакомые зрителям сериала.

«Читатели узнают, что случилось с Джейн Пул, леди Стоунхарт, Пенни и ее свиньей, Арианной Мартелл, Викторионом Грейджоем, Сиром Гарланом Галантным и множеством других персонажей, как главных, так и второстепенных, с которыми зрители шоу никогда не имели возможности встретиться. И да, будут единороги — в некотором роде», — поделился Мартин.

На вопрос о финале «Песни льда и пламени» Мартин не стал отвечать, заявив, что «глупо спрашивать о том, какой конец — книги или телешоу — будет главным».

«У них (создателей сериала — «Газета.Ru») было восемь часов на последний сезон, я же планирую, что две мои последние книги займут три тысячи страниц рукописи, прежде чем закончу, и, если еще понадобятся страницы и главы, я добавлю», — заявил писатель.

Говоря об экранизации серии своих романов, Мартин отметил отличную работу актеров, сценаристов и продюсеров, благодаря которым сериал вышел на экраны и завоевал всемирное признание.

«Я хочу поблагодарить людей, но их так много. На премьере восьмого сезона сериала в Нью-Йорке было 42 актера, и это были далеко не все. И команда, хоть и менее заметная, чем актеры, но не менее важная», — написал автор.

По словам Мартина, увлекательное восьмилетнее путешествие с «Игрой престолов» в корне изменило его жизнь. Произведения писателя и раньше становились основой для фильмов и сериалов, но такого ошеломляющего успеха он добился впервые.