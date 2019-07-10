Поближе к культуре? Курентзис сбежал из Перми в Петербург

Дирижер Теодор Курентзис, оставивший пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, принял предложение о работе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Ura.ru» со ссылкой на руководителя центра городского развития и экономики культуры при МГУ, экс-главы московского департамента культуры Сергея Капкова.

«Теодор уже работает в Санкт-Петербурге. Он уже принял предложение о работе», — заявил Капков, добавив, что вместе с дирижером в Северную столицу переехал его оркестр MusicAeterna.

Вместе с тем он отказался называть конкретное место работы Курентзиса. Согласно данным источника в театральном сообществе, новой площадкой для выступлений дирижера и его оркестра стал петербургский Дом радио.

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«Там есть студии, в которых записывались большие оркестры», — сообщил собеседник.

Об уходе с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета после почти десяти лет работы Курентзис объявил в июне. Причины своего решения 47-летний дирижер назвал в прощальном письме, опубликованном на сайте учреждения. По словам артиста, он решился на этот шаг из-за «полнейшего непонимания» со стороны администрации края.

«Я так и не знаю, поняли ли наши любимые зрители то, что мы хотели сказать. И я не уверен, что мы будем способны когда-нибудь объяснить им и себе, к чему эта бешеная жажда прекрасного. И власть, естественно, ничего не поняла. Естественно. Для тех, кто сведущ в истории, это очевидный факт: такова и есть функция власти — не понимать. Да и понимание на самом деле не является особой привилегией, если отсутствует чувствительность», — отметил Курентзис.

Одним из условий приглашения уроженца Афин в Пермь была постройка в краевой столице нового здания театра и, по его словам, власти не сдержали своих обещаний. Дирижер признался, что разногласия с пермскими чиновниками были у него всегда.

«Я хотел создать что-то не для себя, а для людей, которые живут в этом городе. Я хотел помочь создать консерваторию, чтобы следующие поколения прекрасных музыкантов были пермяками, хотел дать стимул талантливым людям остаться здесь и развивать этот город. Я помню, как мне сказали: власть не считает это целесообразным, у города все есть, мы самые лучшие.

Были такие времена. Помню, однажды депутат заявил на заседании Заксобрания: Курентзис не стоит таких денег. Я его понимаю. Ибо есть люди, которые не различают понятия цены и ценности», — поделился Курентзис.

В заключение он «поблагодарил» администрацию края за помощь в принятии решения покинуть пост худрука Пермского театра оперы и балета.

«И, наконец, [хочу поблагодарить] администрацию Пермского края, потому что без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости я никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай», — заявил дирижер.

В Министерстве культуры уточнили, что сменщик Курентзиса до сих пор не найден, потому что структура театра может измениться, передает ТАСС.

«Скорее всего, дальнейшая структура в театре будет пересматриваться, меняться, это будут решать совместно с Теодором по дальнейшему поиску — кто будет исполнять обязанности», — сообщили в ведомстве.

В начале 2017 года Курентзис пригрозил покинуть Пермь, если для его театра не построят новую сцену. В мае того же года власти края пообещали выделить средства на нужды учреждения, новое здание которого должно было проектироваться на конкурсной основе. Однако спустя некоторое время чиновники оставили проект по причине его стоимости в размере 7 млрд рублей, что могло бы заметно отразиться на бюджете края. Тогда же директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов сообщил, что в 2019 году эти деньги сможет предоставить правительство России.