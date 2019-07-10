Хоронят «Евровидение»: Украина отыграется на детях за Россию

Из-за ситуации, которая сложилась на Украине в связи с отказом победительницы отбора исполнителей для участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» представлять страну на мероприятии, руководство Национальной общественной телерадиокомпании Украины приняло решение о внесении изменений в правила отбора на детское «Евровидение-2019».

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Певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, которая должна была отправиться в этом году в Тель-Авив в качестве конкурсантки от Украины после своей победы в отборочном туре 23 февраля, назвала условия, поставленные перед ней украинскими организаторами, чересчур жесткими и излишне политизированными.

После отказа Корсун организаторы обратились еще к двум финалистам, занявшим второе и третье места, которые также ответили отказом на предложение представить свою страну на международном конкурсе. Тогда же представители НОТУ опубликовали заявление, в котором обратили внимание на «системную проблему» украинского шоу-бизнеса, связанную с деятельностью артистов в России.

«Национальный отбор 2019 года обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине: к связям артистов с шоу-бизнесом на территории России, которые и на пятом году конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у остальной части он вызывает возмущение и неприятие», — говорилось в тексте заявления.

В результате оргкомитет принял решение внести в правила отбора на детское «Евровидение 2019» запрет на участие в нем исполнителей, которые давали концерты на территории России после 2014 года.

В соответствии с положениями документа, организаторы сохраняют за собой право отказать музыкантам в допуске к отбору, прекратить участие в отборе на любом этапе конкурсе или даже отменить результаты отбора в случае, если выяснится, что участник выступал в России.

Ранее сообщалось, что отказ всех потенциальных участников от поездки на «Евровидение-2019» грозит украинской стороне штрафом. Об этом рассказал официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВU) Дэвид Гудман.

«ЕВU и «Кан» [Израильский телеканал, отвечающий за проведение конкурса — прим.] сосредоточили внимание на том, чтобы сделать песенный конкурс «Евровидение» этого года действительно зрелищным событием. Какое-либо дальнейшее решение, касающееся ухода Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), будет принято после события», — говорил он ТАСС.

О таком исходе предупреждала и член правления НОТУ Александра Кольцова, которая говорила о риске штрафных санкций за нарушение жесткого контракта. Она невысоко оценивала шансы на то, что европейские организаторы будут готовы пойти на уступки для Украины, и подчеркнула, что Киев будет стремиться к минимизации эффекта от санкций.

«У нас большие долги перед вещательным союзом, и им [организаторам], наверное, тоже очень тяжело входить в наше положение», — пояснила она.

При этом вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко называл преждевременным отказ от участия в конкурсе и указывал на то, что НОТУ может самостоятельно выбирать способ, с помощью которого будет определен представитель от страны на международном конкурсе.

Проведенный нацотбор он раскритиковал на несоответствие «критериям ситуации, в которой находится страна», и обратил внимание на то, что в ходе полуфинала и финала зрители увидели, сколько артистов выступали в России.

«И вот тогда общественность активно забила тревогу. Я считаю — это справедливая абсолютно тревога. Я поддержал их», — отметил Кириленко.

Тогда же он рассказал о необходимости внесения в правила конкурса положений, которые оговаривали бы запрет на концертную деятельность в России. Он до последнего настаивал на том, что решение НОТУ об отказе от участия в конкурсе можно изменить, и выражал сожаление в связи с тем, что для артистов оказалось «неподъемным абсолютно признать, что гастролировать на территории России хотя бы в ближайшие месяцы перед «Евровидением» и лишь три месяца после «Евровидения» — это неприемлемо».