Человек-паук, языческий хоррор и The Beatles: что смотрят в США

Лидером американского бокс-офиса прошедших выходных стал новый фильм Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома», заработавший $93,6 млн. Премьера недели с Томом Холландом в главной роли повествует о Питере Паркере, решившим отдохнуть от своих суперспособностей, но не осуществившим этот план. Глава секретной организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) поручает Паркеру сразиться с опасными монстрами вместе с Мистерио (Джейк Джилленхол), который, согласно оригинальным комиксам, был одним из главных противников супергероя.

Четвертая часть популярной франшизы «История игрушек» продолжает сохранять лидирующие позиции в американском бокс-офисе. На третьей неделе проката анимационная лента собрала $34,3 млн, пополнив домашнюю кассу до $305 млн при бюджете в $200 млн.

Новый фильм режиссера Дэнни Бойла «Yesterday» («Вчера») во вторую неделю проката смог собрать $10,75 млн. Сюжет картины рассказывает о герое, после аварии оказавшемся в альтернативной реальности, где никогда не существовала популярная британская группа The Beatles. Узнав о своем преимуществе, он в одиночку переживает как прелести, так и лишения звездной жизни знаменито квартета.

Очередная часть франшизы о жуткой кукле, хоррор «Проклятие Аннабель 3», во вторые выходные собрала $9,75 млн. Согласно сюжету фильма, супруги-демонологи Уоррены запирают одержимую демоном куклу в стеклянном шкафу у себя дома, но ей удается выбраться и сотворить ужасные вещи.

Игровая версия классического мультфильма студии Disney «Аладдин» от режиссера Гая Ричи с Уиллом Смитом в роли волшебного Джинна вот уже седьмую неделю не покидает десятку лидеров американского бокс-офиса. Неугасающий интерес зрителей позволил ленте пополнить кассу на $7,6 млн.

Еще один новичок недели, шведско-американский фильм «Солнцестояние», по итогам дебютного уикенда собрал $6,56 млн. Картина рассказывает о мистических событиях, с которыми столкнулась группа молодых антропологов в энергетически нестабильный день.

Пятый уикенд мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» принес создателям сиквела $4,76 млн. В общей сложности анимационная лента о приключениях во время отсутствия их хозяев заработала $140,74 млн при бюджете в $80 млн.

Очередная часть франшизы о борцах с инопланетной преступностью «Люди в черном: Интернэшнл» активно сбавляет обороты, уменьшив сборы на -45.6% пос равшению с прошлым уикендом. Четвертая неделя принес создателям фильма всего $3,63 млн.

Последняя часть франшизы о самой популярной команде супергероев «Мстители: Финал» 11-ю неделю подряд остается в десятке самых прибыльных фильмов американского бокс-офиса, и по итогам четвертого месяца проката заработал еще $3,63 млн.

Биографический фильм о британском музыканте Элтоне Джоне «Рокетмен» от одного из режиссеров оскароносного фильма «Богемская рапсодия» Декстера Флетчера в шестые выходные проката собрал $2,77 млн.