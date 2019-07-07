«Психически больные»: Лолита едва не попала под обстрел в Донбассе

Популярная российская певица Лолита Милявская едва не попала под обстрел в Донбассе, куда она приехала с новой концертной программой. Артистка поделилась в инстаграме видеозаписью из печально известного города Дебальцево, где в 2014-2015 годах велись интенсивные боевые действия. Милявская сама снимала ролик, гуляя у развалин и комментируя ситуацию на востоке Украины.

«Чтобы, наверное, оценить опять состояние мирной жизни хочется смотреть эти кадры. Это Дебальцево. Знаменитое Дебальцево. Где был так называемый дебальцевский котел и погибло очень много людей.

Мы просто остановились со всеми по дороге в Луганск. Вот такая могила. Воинам народного ополчения, погибшим при обстреле Дебальцево 26 июля 2014 года. Говорят, что здесь шли нешуточные бои за железнодорожное полотно. Сейчас все тихо, мирно, все в зелени. Мы проезжали и видели, что дома по-прежнему кое-как залатаны или выбиты окна», — рассказала Лолита.

Реклама

Также она сообщила, что ночью в городе, находящемся в 100 км от Дебальцева, произошел обстрел мирного населения. Артистка поделилась переживаниями за жителей разрушенных городов и заявила о стремлении облегчить моральное состояние людей своими выступлениями.

«А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон? Свои по своим... Только люди с больной психикой способны получать от этого «удовольствие».

Доехали до Луганска. Люди живут очень бедно, но такого радостного огня в глазах я не видела с прошлого века. Они знают цену каждому дню. Кланяюсь до земли и обратно», — сказала певица.

Подписчики поддержали Лолиту, отметив ее сильный характер и стремление делать людям добро, несмотря на трудный период в собственной жизни. За несколько дней до поездки в горячую точку певица сообщила поклонникам о разрыве с мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым. По словам Милявской, за девять лет брака супруги друг к другу остыли.

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!» — написала Лолита в инстаграме.

Артистка призналась, что первую неделю после расставания сильно переживала, а потом успокоилась. Своего бывшего супруга Лолита назвала «замечательным молодым мужем» и пожелала ему счастья.

«Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости! Пожалуй, все. Статус «свободен», — заключила Лолита, отметив, что не будет искать новые отношения, а насладится свободой.

Бывший теннисист оказался младше певицы на 11 лет, но это никого не смущало, и в 2010 году пара узаконила свои отношения. Артистка часто признавалась, что именно этот мужчина сделал ее по-настоящему счастливой и позволил почувствовать себя женщиной. Незадолго до седьмой годовщины свадьбы Иванов говорил в комментарии «Стархиту», что в его отношениях с Лолитой мало романтики, но уважение, поддержка и забота присутствуют всегда

«Романтика была на первом этапе отношений — сейчас уже больше бытовуха. Ну, массажи всегда Лоле делаю. Потому что вижу, как она приходит, ложится уставшая. Но массаж ног для меня — не романтика, а что-то само собой разумеющееся», — говорил экс-супруг Милявской.

Также он рассказывал о том, что уважительно относится к свободному времени супруги и предпочитает не заставлять ее стоять у плиты, а заказывать еду из ресторана. По словам Иванова, ссоры в их семье происходили только во время ремонта. Также он отлично ладил с 20-летней дочерью супруги Евой и давал ей мастер-классы по игре в теннис.

До Иванова Лолита была замужем за актером Александром Беляевым, затем вступила в брак с Виталием Милявским, чью фамилию носит до сих пор. Сама певица не раз признавалась, что брак с Милявским был фиктивным — ей была необходима московская прописка. Третьим супругом артистки являлся известный шоумен Александр Цекало, после которого она вышла замуж за бизнесмена Александра Зарубина.