Ушел из группы и жизни: роковая судьба Сорина из «Иванушек»

Участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» назвал причины ухода Игоря Сорина из коллектива. По словам артиста, певец покинул «Иванушек» из-за своего вызывающего поведения. Согласно Андрееву, Сорин регулярно жаловался на однообразный репертуар и грозился уйти, тогда как другие участники группы уговаривали его хотя бы завершить запись альбома.

Реклама

«Он не хотел нас слышать и ушел из группы», — цитирует артиста «Московский комсомолец».

Андреев также отметил, что пришедшему на место Сорина Олегу Яковлеву было непросто влиться в новый коллектив, однако впоследствии его голос покорил поклонников группы.

Кроме того, Андреев откровенно рассказал о страшной ситуации, которая изменила его жизнь навсегда. Согласно музыканту, в свое время он стал участником драки в одном из питейных заведений, заступившись за родную сестру супруги. В ходе стычки артист упал и сильно ударился головой о столбик ограждения, передает издание «Дни.Ру».

«Очнулся я в лужи крови. Меня повезли в «Склиф». Собрался консилиум врачей. Сначала медики решили трепанацию не делать. Считали, что смогут обойтись другими способами, — подчеркнул Андреев. —

В одну из ночей мне приснился Игорь [Сорин]. Он стоял в клубе, где мы выступали. У него за ухом была сигаретка. Он смотрел концерт. В какой-то момент он подошел ко мне и попросил закурить. Я достал зажигалку, и в этот момент меня как током отбросило от него. Я понял, что уходить из жизни мне еще не время».

Как известно, Игорь Сорин (по отцу — Райберг) — наряду с Андреевым и Андреем Григорьевым-Аполлоновым — входил в первый состав «Иванушек», являясь участником группы с 1995-го по 1998 год. После ухода из коллектива артист занялся сольным творчеством, однако уже в сентябре 1998-го его не стало: Игорь упал с балкона шестого этажа, врачи констатировали ему перелом первого и пятого шейных позвонков, ушиб почек, полный паралич нижней части тела, частичный паралич рук. Немногим позднее певцу была проведена операция, он пришел в сознание и даже был отключен от аппарата ИВЛ. Уже 4 сентября, однако, Сорин скончался в реанимации — согласно СМИ, сердце музыканта не выдержало перенесенных нагрузок.

В составе «Иванушек» солиста сменил уже упомянутый Яковлев — Олег был участником группы на протяжении 15 лет (с 1998-го по 2013-й). В июне 2017 года артист умер на 48-м году жизни. Как тогда писали в прессе, незадолго до шокировавшего множественных поклонников музыканта ухода он попал в реанимацию с диагнозом «двусторонняя пневмония», которую усугублял цирроз печени. Исполнителя тогда подключили к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как тяжелое. Несмотря на все усилия, впрочем, врачам так и не удалось спасти жизнь Олега — его не стало в ночь на 29 июня.

Комментируя кончину коллеги, его бывший партнер по «Иванушкам» Андреев признался, что произошедшее стало для него шоком.

«Столько лет гастролей мы прошли. Умер член творческой семьи. Хороший был человечек, добрый, открытый, поэтому очень печально, что так рано. Очень жалко. Он навсегда останется у меня в сердце», — цитирует его НСН.

О подобном тогда говорил и Григорьев-Аполлонов. «Я в шоке, соболезную друзьям, которые у него были, и всем поклонникам, которые любили его как исполнителя песен группы «Иванушки International», — передает его слова RT.

Актер Станислав Садальский, в свою очередь, говоря о смерти Яковлева, выразил мнение, что Олег занимал в «Иванушках» «роковое место».

«Это какое-то роковое место в «Иванушках», — цитирует Садальского сайт kp.ru. — Сама смерть Олега Яковлева всего в 47 лет наводит на эти мысли. Вспомните, сначала погиб Игорь Сорин, на его место взяли Яковлева — теперь его тоже нет. И не важно, от чего он умер, какой диагноз, важно, что жизнь человека кончилась. Гибель одного певца из «Иванушек International» может быть трагической случайностью, гибель двух певцов — уже закономерность. <...> А вообще «Иванушкам International» нужно стать дуэтом — на всякий случай, чтобы эту закономерность прекратить».