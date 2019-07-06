Шутки за три миллиона: Галкин обставил Петросяна

Стало известно, сколько зарабатывают российские юмористы на частных мероприятиях, передает сайт kp.ru. По данным издания, самый большой гонорар — у Максима Галкина. Выступление телеведущего на корпоративе стоит €50 тыс. (примерно 3 млн 581 тыс. руб.).

На второй строчке оказался шоумен Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков. Его гонорар начинается от 2 млн руб. Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, в свою очередь, выступит на мероприятии за €12 тыс. (858 тыс. руб.).

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Отмечается, что артисты юмористической передачи «Кривое зеркало» (Александр Морозов, Владимир Моисеенко, Владимир Данилец) получают от 150 до 300 тыс. руб., а ее автор, Евгений Петросян — от 700 тыс. руб. Пригласить на выступление выпускников «Аншлага» (Елену Воробей, Николая Лукинского, Клару Новикову, Геннадия Ветрова) обойдется гостям в 200-400 тыс. рублей.

По информации издания, выступления целых коллективов стоят для заказчика намного дороже. Так, полноценный концерт «Уральских пельменей» начинается от полутора миллионов рублей. Артистки Comedy Woman работают на корпоративах от 1 млн 790 тыс. рублей за полчаса, а эстрадный дуэт Игоря Касилова и Сергея Чванова «Новые русские бабки» — от 500 тыс. рублей за часовое шоу.

Что касается гонораров главных российских звезд, то первое место в списке занимает лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его оплата составит от 7 до 10 млн руб. за концерт. Певица Вера Брежнева зарабатывает на корпоративах от 1,4 до 2,5 млн руб. Валерия, в свою очередь, просит за выступление 1 млн рублей, а за корпоратив — от 3,5 до 7,1 млн.

Как утверждает концертный директор Сергей Лавров, поп-певец Филипп Киркоров на гастролях много не зарабатывает. За свое выступление он может получить от 1,5 до 7,1 млн руб. А вот стоимость концерта его экс-супруги Аллы Пугачевой варьируется от 9,5 до 12,6 млн руб.; корпоратив — от 14,3 до 17,8 млн руб.

«От гонорара ему остается максимум половина. А все потому, что он труженик и возит за собой все эти фуры, декорации и дорогостоящее шоу», — приводит слова промоутера сайт kp.ru.

В августе прошлого года на фоне бракоразводного процесса Петросяна и Елены Степаненко в СМИ появилась информация о том, что состояние комика достигает 1,5 млрд руб. Тогда адвокат Петросяна Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru», впрочем, опроверг фигурирующую в прессе сумму, но подтвердил, что состояние артиста «очень крупное».

«Что касается суммы в 1,5 млрд, то я не знаю, откуда эта цифра взялась, — заявил Жорин. — Подтвердить, что это 1,5 млрд, а не два или один, очень сложно. Имущества действительно много, но даже в деле нет полной описи, не говоря уже об оценке».

На днях Максим Галкин оказался в центре скандала после выходки его супруги — народной артистки СССР Пугачевой, которая проехалась по платформе Рижского вокзала на автомобиле. Некоторые интернет-пользователи возмутились тем, что телеведущий, обычно охотно комментирующий в инстаграме актуальные события, на этот раз хранил молчание.

В СМИ уточнялось, что следом за Аллой Борисовной двигалась колонна из нескольких машин, в которых находились сам Галкин, их дети Лиза и Гарри, а также группа помощников.

Комментируя выходку Пугачевой, певица Любовь Успенская, заявила, что великих людей «надо как-то отличать от всех остальных».

«Я могу сказать: надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных. Во-первых, этот человек столько сделал для страны и для народа хорошего и полезного в плане музыки и многого всего другого, — цитирует ее РЕН ТВ. — Для таких личностей как Алла Борисовна должно быть исключение. <...> Все-таки должно быть какое-то уважение к таким великим людям».

При этом в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД сообщили, что по факту проезда Примадонны по платформе Рижского вокзала будет проведена проверка. Согласно представителям компании, автомобиль певицы ехал по технической платформе вокзала и не мог помешать другим посетителям, однако подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника.