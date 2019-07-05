«Идиоты!»: Скабеева набросилась на авторов «Очень странных дел»

Телеведущая Ольга Скабеева подвергла критике новый сезон сериала Netflix «Очень странные дела», который вышел накануне, 4 июля. В частности, журналистке не понравился тот факт, что в шоу русские являются отрицательными персонажами.

«Новый подарок от Netflix. Третий сезон «Очень странных дел» — это прямо огонь, — написала она в своем телеграм-канале. — Главные враги, разумеется, — русские. Русские хотят уничтожить Америку. В общем, американцы пытаются расшифровать радиосигнал, поступающий от российских шпионов. Это, естественно, на здоровье. Но как же круто начинается сериал, 80-е годы. Они реально считают, что мы идиоты. По-моему, все строго наоборот!»

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В ходе минувшей недели, напомним, Скабеева стала участницей скандального инцидента, произошедшего в прямом эфире передачи «60 минут», — на журналистку в очередной раз набросился депутат Верховной рады и представитель Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислав Береза, передает RT. Украинский политик подошел к Скабеевой, когда та разговаривала с заведующим кафедры международных отношений Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным, и сказал: «Вы все время упоминаете: «Береза, Береза». Неужели больше ни один мужчина не задевает вас и больше никого в вашей фантазии нет?»

Сама телеведущая в ответ на это удивилась, что Береза на сей раз общается с ней на русском языке, хотя ранее утверждал, что по-русски не понимает. Затем она отошла в сторону, желая избежать конфликта.

Инцидент стал прямым продолжением резонансной ситуации, которая случилась в кулуарах собрания ПАСЕ в январе этого года. Тогда Береза и вовсе толкнул российскую журналистку, пока она брала интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко. Скандальный эпизод при этом попал на видео: из ролика следует, что телеведущую, стоявшую рядом с Геращенко, сначала толкнул один из ее украинских коллег, после чего в разборку вмешался и Береза. Мужчина грубо отпихнул Скабееву, таким образом отгородив их друг от друга.

Когда журналистка выразила возмущение поведением украинца, тот заявил, что не считает россиянку работницей СМИ. Вместе с тем он сказал, что в ПАСЕ якобы «никто не относится с уважением» к представителям российских медиа. Согласно прессе, некоторые члены украинской делегации попытались подарить Скабеевой еще и рулон туалетной бумаги — якобы в знак протеста против информации, распространяемой отечественными СМИ.

Спустя некоторое время на произошедшее в кулуарах собрания ПАСЕ отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, пригрозивший Березе последствиями, если тот не принесет свои извинения женщине.

«Украинский депутат и член делегации в ПАСЕ Борислав Береза толкнул и оскорбил в стенах международной организации хрупкую российскую девушку, журналистку Ольгу Скабееву, — написал Кадыров в своем телеграм-канале. — Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека. А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношение российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали.

О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?

Пользуясь случаем, еще раз обращаюсь к братскому украинскому народу! Посмотрите, кто сегодня вершит судьбу народа и страны! Они ведут вас к глубокой пропасти. И этому не будет конца, если не прогнать и не призвать к порядку подобных политиков. А Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!»

Высказался по поводу скандального инцидента и ведущий программы «60 минут» Евгений Попов, супруг Скабеевой. Журналист, в частности, назвал обидчиков жены «рогулями» (жаргонизм, который на Украине используют для обозначения «проявления самоуверенной малокультурности», вульгарности — прим. «Газета.Ru»).

«В случае с Ольгой очевидно, что этот «рогуль» применил насилие к журналисту. Следом вступился депутат Верховной рады Береза, а уже потом вице-спикер Ирина Геращенко благодарит за физическую поддержку», — заявил он.

Подробнее о третьем сезоне «Очень странных дел» читайте здесь.