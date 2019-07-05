Никому не нужно? Амстердам сливает «Евровидение»

Амстердам не будет принимать «Евровидение-2020», сообщила в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема. По ее словам, концертный зал Ziggo Dome, в котором, как предполагалось, пройдет грядущий музыкальный конкурс, оказался забронированным на даты проведения мероприятия.

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«Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести», — цитирует ее ТАСС.

Она также добавила, что градоначальники рассмотрели и другие варианты, которые позволили бы провести «Евровидение-2020» в Амстердаме, однако данные попытки тоже не увенчались успехом.

Таким образом, музыкальное состязание, скорее всего, примет Роттердам либо Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт, которые до сих пор не отказались от проведения масштабного мероприятия. Окончательное решение по этому поводу должно быть принято уже в августе.

В 2020 году главный песенный конкурс Старого Света должен пройти в Нидерландах, так как на «Евровидении-2019», которое принимал Израиль, победу одержал голландский артист Дункан Лоуренс. Вторым в Тель-Авиве стал представитель Италии Мамуд, третьим финишировал россиянин Сергей Лазарев, представивший зрителям и судьям песню «Scream» («Крик»).

Комментируя итоги конкурса, отечественный певец при этом выразил мнение, что победить ему помешала предвзятость окружающих по отношению к российской политике и стране в целом. «Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию... Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране», — передает его слова РИА «Новости».

Кроме того, артист предположил, что представители стран, которые не дали России баллов, специально не рассмотрели номер на его песню.

«Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов», — заключил Лазарев.

О влиянии политики на результаты минувшего «Евровидения» публично заявила и художественный руководитель удмуртской фолк-группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева.

«У Сергея был самый лучший вокал. Минимум второе место должно было быть, минимум. Судить надо профессионально, а не идеологически. В музыку врезается политика. Это очень неприятно. Музыка призвана, чтобы люди дружили, люди друг друга понимали», — сказала Прокопьева телеканалу «360».

Согласно худруку, у триумфатора «Евровидения-2019» Лоуренса была хорошая песня, однако каких-то по-настоящему выдающихся вокальных данных он не продемонстрировал.

Музыкальный критик Сергей Соседов, в свою очередь, и вовсе предположил, что на итоги конкурса могла повлиять подтасовка голосов.

«Я размышлял над тем, как шло голосование, какие места кому дали. И прихожу к выводу, что на конкурсе этом <...> вы найдете накрутку голосов: боты проплаченные, дополнительные карты. И вот мне сдается, что на «Евровидении» та же ситуация. Это к гадалке не ходи, — сказал он.

По мнению эксперта, в Тель-Авиве Лоуренс выступил с достойной композицией, но у некоторых других конкурсантов — включая Лазарева, — песни были еще лучше. «Там были гораздо лучшие песни, например, у азербайджанца. Очевидно лучше, значительно лучше. Даже песня Сережи Лазарева — и та музыкально лучшая, чем песня голландца», — заявил Соседов.

Добавим, что «Евровидение» проходило в Нидерландах и ранее — причем неоднократно. Так, страна принимала конкурс аж четыре раза — в 1958-м, 1970-м, 1976-м и 1980-м годах. Что касается России, то в нашей стране конкурс гостил лишь единожды — в 2009-м, спустя год после триумфальной победы Димы Билана, который и по сей день остается единственным отечественным чемпионом «Евровидения».

В то же время в тройку конкурса российские участники попадают регулярно. Так, в 2000-м «серебро» шоу покорилось Алсу, через шесть лет ее результат повторил все тот же Билан, а уже в текущем десятилетии вторыми становились «Бурановские бабушки» и Полина Гагарина. Также на счету России четыре «бронзы» — за авторством Лазарева (дважды), t.A.T.u. и Serebro.