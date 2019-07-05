Оплот украинофобии? Госкино ополчилось на Зеленского за «Сватов»

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко записал президенту страны Владимиру Зеленскому видеообращение, в котором потребовал запретить показ сериала «Сваты» на телеканале «1+1», передает ТАСС.

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По словам Ильенко, популярный сериал вернулся на экраны в результате решения Окружного административного суда Киева, отменившего приказы Госкино, Министерства культуры и Службы безопасности Украины.

«Несколько дней назад в Госкино обратились представители канала «1+1» с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала, который недавно проходил оценку экспертной комиссии. Тогда вывод был негативный, но они сейчас перемонтировали сериал, и Госкино вынуждено действовать в соответствии с действующим законодательством», — сказал глава Госкино Украины.

Также Ильенко выразил убеждение в том, что вопрос «Сватов» выходит за пределы юридического аспекта и лежит в духовной и политической плоскостях. Он подчеркнул, что президент Украины должен быть заинтересован в формировании положительного морального облика страны, который в сериале ставится под сомнение.

«Вы уже не являетесь продюсером сериала «Сваты», не являетесь его производителем, сегодня вы — президент Украины, — обратился Ильенко к Зеленскому, — Я считаю, что именно вы должны решить дальнейшую судьбу сериала и продемонстрировать, что для вас является приоритетом — возвращение этого продукта в эфир или очищение информационного пространства Украины от украинофобов, пренебрегающих национальным суверенитетом и территориальной целостностью государства».

В своем сообщении он напомнил о российском актере Федоре Добронравове, снявшемся в «Сватах» и в ноябре 2017 года внесенном в список лиц, «угрожающих национальной безопасности» Украины. Тогда же было отменено разрешение на показ сериала.

Сам Добронравов, внесенный в черный список сотрудниками СБУ за посещение территории Крыма, называл обвинения в свой адрес безосновательными.

«Я об этом не знаю, не посещал Крым. Это опять фейки какие-то, пускают же. Я уже пять лет туда не езжу [на Украину]. Все затихнет — будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь», — говорил Добронравов в комментарии РИА «Новости».

Согласно версии представителей спецслужб, актер неоднократно выступал с публичными заявлениями антиукраинского характера и нарушал закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».

В июне 2019 года Добронравов не обнаружил себя в обновленном «черном списке» и полетел с гастролями в Крым, где сыграл на сцене керченского дворца культуры «Корабел». Далее он переместился в Севастополь и выступил с концертом в «Музыкальном театре Крыма», передает УНИАН.

Во время скандала с Добронравовым Ильенко сообщил об аннулировании государственной регистрации и прокатного удостоверения всех сезонов сериала «Сваты», а позже об этом заявил сам Зеленский. Его «Студия Квартал 95» много лет занималась съемками «Сватов», а сам президент Украины был продюсером сериала.

«Мы отказываемся дальше работать с проектом «Сваты». Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в фейсбуке. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку», — говорил Зеленский.

Обладатели прав на сериал подали иск с требованием отменить это решение и выиграли дело: судом было постановлено вернуть силу прокатным удостоверениям «Сватов».

Однако позже руководство телеканала «1+1» получило отказ в выдаче повторного прокатного удостоверения на второй сезон «Сватов». По словам программного директора российско-украинского канала «Эспрессо» Марии Гурской, являвшейся одним из членов экспертной комиссии, в сериале названия государственных учреждений указаны на русском языке, но на вывесках видны украинские надписи, что создает ощущение интегрированности Украины в российское пространство.