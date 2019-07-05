Антибиотики не спасли: Шатунову экстренно прооперировали лицо

Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России. Причиной стала невыносимая зубная боль, которую певец почувствовал накануне выступления в Новороссийске. Артиста незамедлительно отправили в больницу, где у него диагностировали воспалительный процесс левой гайморовой пазухи, передает сайт kp.ru.

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По словам директора артиста Аркадия Кудряшова, Шатунов пробудет в клинике еще семь дней, после чего отправится в другое медицинское учреждение для удаления больного зуба, с которого началось воспаление.

«Была назначена операция на утро четверга. Операция, к счастью, прошла удачно. Юрия оперировали под общим наркозом. Он уже пришел в себя, покушал, чувствует себя хорошо», — рассказал Кудряшов.

Также он поблагодарил врачей за качественную медицинскую помощь и сообщил, что следующий гастрольный тур Шатунова начнется 10 октября.

Несмотря на плохое самочувствие, 45-летний певец не стал подводить зрителей и честно провел четыре концерта, не слезая с антибиотиков и обезболивающих средств. После возвращения из больницы Новороссийска бывший солист «Ласкового мая» с юмором рассказал зрителям о состоянии своего здоровья, передает «Стархит».

«Пришлось нам обратиться в скорую, приехали клевые девчонки. Быстро все организовали, отвезли в больничку, сделали снимки. В общем, починили и восстановили меня. Я, конечно, безумно им благодарен за это. Если бы все было иначе, то я сегодня бы не стоял здесь», — сообщил Шатунов со сцены.

Сами медики, приехавшие на вызов к кумиру 90-х, выразили удивление его благодарности за штатную работу скорой помощи.

«Для бригады скорой вызов к известному солисту был обычной будничной работой. Медики выполнили ее профессионально. Но, конечно, такая публичная благодарность, объявленная перед большим количеством зрителей, нам очень приятна», — говорится в официальном инстаграме скорой помощи Новороссийска.

Артист начал музыкальную карьеру со знакомства с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым, занимавшегося поисками исполнителя для написанных им песен. В возрасте 11 лет Шатунов попал в детский дом, где продолжал заниматься творчеством.

Подростковый коллектив под названием «Ласковый май» создал Кузнецов, пораженный талантом Шатунова. Вскоре к группе присоединились Сергей Серков и Вячеслав Пономарев.

В 1988 году «Ласковый май» выпустил первый альбом, в который вошли почти все главные хиты коллектива — «Белые розы», «Лето», «Седая ночь» и другие. Через пару месяцев после выпуска дебютная пластинка коллектива случайно попала в руки менеджера группы «Мираж» Андрея Разина. Тогда же, на рубеже 80-90 годов, произошел настоящий расцвет «Ласкового мая».

«Первый альбом записывался в детском доме, и этим все сказано. Все, что я прожил, все, что было накоплено на сердце, я выражал в своих песнях. Возможно, иногда некоторые из них даже получались жалостливыми.

А вот мой новый альбом записан совсем в другом стиле. Под него можно будет и потанцевать, и повеселиться, и немного погрустить», — говорил Шатунов.

В 1991 году Шатунов решил заняться сольной карьерой, и группа распалась. Позже артист объяснял роспуск коллектива взрослением музыкантов

«Группа действительно распалась на пике популярности. Наверное, причина была в том, что ребята просто повзрослели, коллектив-то был из мальчишек 13-14 лет, и когда им стало по 17-18, они задумались, нужно ли им дальше заниматься музыкой? А вдруг получится более успешно воплотить себя в каком-то другом деле, найти свое истинное призвание?» — говорил Шатунов в одном из интервью.

После развала «Ласкового мая» Шатунов выучился в Германии на звукорежиссера и записал первый сольный альбом под названием «Знаешь».