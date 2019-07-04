Постигла расплата: убийца сотрудницы «Мариинки» умер в суде

Признанный виновным в убийстве 93-летней работницы Мариинского театра Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда, передает ТАСС.

«Нароян обнаружен мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского горсуда», — передает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне коллегия присяжных в Петербурге вынесла Нарояну и еще двум фигурантам дела Галине Гусейновой и Размику Акобяну обвинительный приговор. Всех троих признали виновными и не заслуживающими снисхождения. После оглашения вердикта их пустили в конвойное помещение, где они ожидали отправки в СИЗО. По данным агенства, Гусейнову и Акобяна увезли в изолятор, Нарояна оставили ожидать дальше. Ближе к полуночи конвой обнаружил его мертвым. По информации «Фонтанки», вызванные на место происшествия врачи констатировали, что смерть Нарояна не носит криминального характера.

Реклама

Старейшая работница Мариинского театра, пережившая в годы войны блокаду Ленинграда, Нина Мацина была найдена мертвой в своей квартире 21 ноября 2017 года. Ее тело нашли соседи, которые обратили внимание на запах газа.

Тогда сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали Размика Акобяна и Сеника Нарояна, а также работницу одной из благотворительных общественных организаций Галину Гусейнову, которая работала сиделкой убитой. По данным СМИ, Гусейнова и ее знакомые были уверены, что Мацина очень богата. Согласно версии следствия, Гусейнова проникла под обманным предлогом в ее квартиру, после чего впустила в нее Нарояна, в то время как Акобян следил за окружающей обстановкой.

Злоумышленники связали скотчем и избили потерпевшую. Они также похитили ее банковскую карту, фотографию Шаляпина с автографом самого певца, а также не менее 130 тыс. рублей. После этого женщину задушили. Затем преступники включили на полную мощность газовые конфорки, рассчитывая на пожар или взрыв.

В процессе следствия были подняты записи камер видеонаблюдения. После убийства злоумышленники направились в супермаркет. На видео было видно, как сиделка бурно вела беседу с двумя мужчинами, в какой-то момент один из них изобразил на себе что-то напоминающее удушение.

Гусейнова и ее знакомые отрицали свою вину, но в региональном СК отмечали, что во время расследования была собрана более чем достаточная доказательная база. С начала судебного разбирательства сиделка не признавала свою вину. В частности, она заявила, что ее «подставили». В свою очередь обвиняемый по делу Акобян сразу же подтвердил свою причастность к убийству. Кроме того, он сообщил сотрудникам правоохранительных органов о преступлении Нарояна — именно он убил Мацину.

В декабре прошлого года всю компанию задержали и по решению суда отправили в СИЗО. Вскоре дело было переквалифицировано на более тяжкую ч. 2 ст. 105 УК РФ, к которой также добавилось и совершение разбоя.

Как позднее рассказывала руководитель патронажной службы «ЕВА», в которой работала Гусейнова, женщина не состояла в штате. «Никаких нареканий к ней мы не слышали, Галина зарекомендовала себя исключительно положительно», — цитирует ее «Фонтанка».

Нина Мацина родилась в 1924 году в семье актера Кировского театра Захара Мацина. В 1942-м он скончался в эвакуации в Перми. Женщина после войны устроилась в Мариинский театр, где служил отец. К 2017 году она являлась старейшей сотрудницей Мариинки. Последние годы работала в отделе музыкальных нотных фондов театральной библиотеки на улице Зодчего Росси. В годы блокады, будучи пианистом по образованию, она выезжала в составе организованных концертных бригад, а также выступала на передовой, в мобилизационных пунктах и в госпиталях.

По данным мартовского опроса ВЦИОМ, Мариинский театр вошел тройку любимых среди россиян, уступив только Большому театру и «Современнику».