«Джуманджи», «Ангелы Чарли» и другие трейлеры недели

«Джуманджи: Новый уровень» («Jumanji: The Next Level»); Джейк Кэздан

Компания Sony Pictures выпустила дебютный трейлер предстоящего фильма «Джуманджи: Новый уровень». Судя по трейлеру, в сиквеле главные герои снова окажутся в злополучной игре, которую, как казалось, удалось уничтожить еще в финале первой части. Помимо Дуэйна Джонсона, Джека Блэка, Кевина Харта и Карен Гиллан, к актерскому составу ленты также присоединились Дэнни ДеВито (!), Дэнни Гловер и Нора Лам (Аквафина). Российская премьера состоится 12 декабря.

«Нам понадобятся парики, игрушки, шмотки»— так выглядит идеальный набор спецагента в трейлере новых «Ангелов Чарли». В грядущей киноадаптации одноименной франшизы, в которую входит приключенческий сериал 1970-х и популярный в нулевых фильм, на место шпионок Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью придут Наоми Скотт, Элла Балински и Кристен Стюарт.

«Война токов» («War of Currents»); Альфонсо Гомез-Рейон

В сети появился первый трейлер фильма «Война токов», посвященного соперничеству Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза за использование постоянного и переменного токов. Роли изобретателей исполнили Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шеннон. В фильме, спродюсированном Мартином Скорсезе, также снялись Том Холланд и Кэтрин Уотерстон.

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Примечательно, что презентация «Войны токов» прошла еще осенью 2017 года на кинофестивале в Торонто, но из-за секс-скандала вокруг Харви Вайнштейна, чья компания продюсировала фильм, премьеру отложили. В мировой прокат картина выйдет 11 октября.

«Хороший лжец» («The Good Liar»); Билл Кондон

Warner Bros. Pictures представила дебютный трейлер драмы «Хороший лжец», главные роли в котором исполнили Хелен Миррен и Иэн Маккеллен. По сюжету, профессиональный мошенник Рой Кортни знакомится с богатой вдовой Бетти МакЛиш, чтобы завладеть ее имуществом, но вскоре понимает, что у него возникли к ней чувства.

«Камуфляж и шпионаж» («Spies in Disguise»); Ник Бруно, Трой Квейн

Студия 20th Century Fox опубликовала трейлер мультфильма «Камуфляж и шпионаж» о веселом тандеме ученого и шпиона. Вместе они должны будут выполнить важную миссию и преодолеть собственные комплексы.

«Лестница Иакова» («Jacob's Ladder»); Дэвид М. Розенталь

Ремейк одного из лучших психологических триллеров начала 90-х, «Лестницы Иакова» Эдриана Лайна, наконец-то обзавелся трейлером. Как и оригинал, фильм расскажет историю американского ветерана войны во Вьетнаме. Вернувшись к нормальной жизни, он начинает страдать от сильных галлюцинаций. Главные роли в ленте исполнили Майкл Или («Семь жизней»), Гай Бернет («Эшер») и Карла Соуса («Каждый кого-то любит»).