Добрые игрушки и куклы-убийцы: что смотрят в США

В свои вторые выходные мультфильм «История игрушек 4» сумел сохранить лидерство в американском прокате. За уикенд 28-30 июня новая (и, вероятно, финальная) часть знаменитой анимационной саги заработала $56,3 млн, продемонстрировав 54% падение в сборах.

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Примечательно, что на прошлой неделе лента уже успела установить рекорд франшизы, выручив $118 млн. Предыдущий лучший результат принадлежал третьему мультфильму о Баззе Лайтере и Вуди, который в свое время собрал в первые выходные $110,3 млн.

На второй строчке разместилась новинка этого уикенда — ужастик «Проклятие Аннабель 3». В свои стартовые выходные фильм, в центре которого история Джуди, повзрослевшей дочери демонологов Эда и Лоррейн Уорренов, заработал всего $19,5 млн. Это, к слову, худший результат среди других представителей популярной хоррор-франшизы, каждый из которых начинал на домашнем рынке как минимум с $35 млн.

Замкнул топ-3 американского бокс-офиса еще один «новобранец» проката — фильм «Вчера» («Yesterday») Дэнни Бойла, посвященный The Beatles. В своей новой работе режиссер фантазирует на тему того, что было бы, если бы внезапно все, за исключением одного человека, забыли о существовании ливерпульской четверки. Минувший уикенд принес своему создателю $16,4 млн, имея 2600 мест.

Четвертым финишировал одноименный ремейк легендарного диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин», одну из главных ролей в котором исполнил Уилл Смит. В свои шестые выходные (!) лента Гая Чири выручила $9,2 млн.

Последним представителем топ-5 оказался мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2». Четвертый уикенд принес анимационной ленте $6,6 млн.

Строчкой ниже расположился блокбастер «Люди в черном: Интернэшнл», главные роли в котором исполнили партнеры по Marvel-фильмам Тесса Томпсон и Крис Хемсворт, сменившие на посту Уилла Смита и Томми Ли Джонса. На этот раз спин-офф культовой трилогии собрал только $6,3 млн рублей.

Главный долгожитель американского бокс-офиса — финальная часть «Мстителей» в десятую неделю проката заработала еще $5,9 млн. Снова попасть в топ-10 ленте о Железном Человеке и его друзьях помогла расширенная версия фантастического боевика, в которой показали сцену после титров.

Восьмое место ушло хоррору «Детские игры». За 28-30 июня ремейк одноименного ужастика Тома Холланда 1988 года про куклу-убийцу по имени Чаки собрал за эти три дня $4,2 млн.

Предпоследнюю позицию занял байопик о британском музыканте Элтоне Джоне «Рокетмен» от одного из режиссеров оскароносного фильма «Богемская рапсодия» Декстера Флетчера. В свои четвертые выходные лента заработала $3,4 млн.

Наконец, замкнул топ-10 очередной фильм культовой франшизы о наемном убийце в исполнении Киану Ривза «Джон Уик 3», который на седьмой неделе проката прибавил к кассе еще $2,9 млн.