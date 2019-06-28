Плейлист недели: Том Йорк, Луна и Daniel Caesar

Том Йорк — «Not The News»

Фронтмен великих Radiohead Том Йорк выпустил четвертый сольный альбом под названием «Anima» всего через год после его предыдущей работы, представляющей саундтрек к фильму «Суспирия». В этом году Йорк предстал, что называется, во всей красе и скорее всего порадовал всех поклонников своего творчества. С другой стороны, «Anima» мало чем отличается от вышедшего пять лет назад «Tomorrow's Modern Boxes». Похоже, Йорк нашел свой звук и манеру, в которой продолжает работать сольно вот уже более десяти лет.

Луна — «Сила стона»

Украинская певица Луна выпустила сингл «Сила стона» с уже хорошо знакомыми и полюбившимися элементами электро. Если на куплете Луна несколько себя придерживает, и песня кажется чересчур стандартной, то в припеве композиция расцветает как в аранжировке, так и в записи голоса певицы. В итоге получилась местами воздушный, а местами даже хаус-трек.

Уитни Хьюстон, Kygo — «Higher Love»

Норвежский диджей Kygo выпустил ремикс на песню Уитни Хьюстон «Higher Love». Композиция была записана певицей еще в 1991 году и предназначалась для альбома «I'm Your Baby Tonight». Автором песни является легендарный Стив Уинвуд, который выпустил ее в своем исполнении в далеком 1986-м. Тем не менее, Kygo удалось вдохнуть жизнь в старую композицию и напомнить всем, каким великолепным голосом обладала Уитни на пике своей карьеры.

Daniel Caesar — «Are You OK?»

Канадский певец Эштон Симмондс, более известный как Daniel Caesar, наделал шума на современной ар-н-би и соул-сцене еще в 2017 году, когда его дебютный альбом «Freudian» был номинирован аж на две премии «Грэмми» (и выиграл в номинации «Лучшая песня»). Новая пластинка хотя и звучит немного сыровато, но очаровывает своей атмосферностью и мелодичностью. Не обошлось в релизе и без звездных гостей в лице Фаррелла Уильямса, Джона Мэйера и звезды ар-н-би конца 90-х Brandy.

Масло черного тмина — «Вьюга меня замела»

Хип-хоп-исполнитель из Казахстана Масло черного тмина продолжает экспериментировать и соединять в своих треках жанры всех мастей — в новой песне «Вьюга меня замела» встречается и трип-хоп, и джаз, и, конечно же, рэп. Также артист анонсировал дебютный альбом «Kensshi», который выйдет 12 июля.

The Black Keys — «Walk Across The Water»

Американские инди-рокеры The Black Keys вернулись с первым за пять лет альбомом «Letʼs Rock»: бодро, громко, однако спешить тешить себя иллюзиями точно не стоит. На деле это — избитый гаражный рок с нотками блюза, который, кажется, так и остался в далеком 2011 году с пластинкой «El Camino» и его визитной карточкой «Lonely Boy». Впрочем, один хороший сингл тут все-таки затерялся.

ScHoolboy Q — «Dangerous»

«Око за око оставит всех слепыми», — гласит цитата из клипа на песню «Dangerous» с последнего альбома ScHoolboy Q «CrasH Talk». Внутри — излюбленная артистом история: перестрелки, тачки и сам Кью, который пришел мстить. Видео, к слову, снято одним дублем (за исключением одного кадра в конце). Идея принадлежит режиссеру Александру Мурсу, до этого сотрудничавшего с Дрейком и Lizzo.