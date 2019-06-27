Добрые игрушки, жуткие куклы, великие The Beatles: что смотрят в США

Американский бокс-офис по итогам 28-30 июня возглавит мультфильм «История игрушек 4», лидер (и в то же время дебютант) предыдущих выходных. Согласно экспертам, (вроде бы) заключительная часть культовой анимационной франшизы заработает за второй для себя уикенд в США $57 млн, благодаря чему доведет общую домашнюю кассу до 232 млн. Ожидается, что в ближайшем будущем лента может стать самой успешной в истории серии — чтобы достичь этого статуса проекту (уже по окончании будущих выходных) останется выручить в Америке $183 млн, что в целом вполне реально.

На второй строчке финиширует новичок уикенда — ужастик «Проклятие Аннабель 3», очередной представитель популярнейшей хоррор-франшизы, который познакомит зрителей с Джуди, повзрослевшей дочерью демонологов Эда и Лоррейн Уорренов. В свои стартовые выходные лента соберет в Штатах около $24 млн, из-за чего изрядно опростоволосится на фоне старших «Аннабель-товарищей», каждый из которых начинал на домашнем рынке с как минимум $35 млн.

Замкнет тройку сильнейших еще один «новобранец» американского проката — фильм «Вчера» («Yesterday») легендарного Дэнни Бойла, посвященный The Beatles. Картина представляет собой очень смешную фантазию на тему, что было бы в мире, если бы внезапно все --за исключением одного человека — забыли о существовании ливерпульской четверки, при том что их песни также были бы стерты из памяти. Заработает лента примерно $11,2 млн.

Четвертым станет одноименный ремейк легендарного диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин», одну из главных ролей в котором исполнил Уилл Смит. Лента Гая Чири, для которой эти выходные станут уже шестыми (!) в Штатах, выручит плюс-минус $9 млн.

Строчкой ниже расположится мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2». Четвертым уикенд принес анимационной ленте в районе $6,6 млн.

На шестой позиции финиширует блокбастер «Люди в черном: Интернэшнл», главные роли в котором исполнили партнеры Тесса Томпсон и Крис Хемсворт, заменившие все того же Смита и Томми Ли Джонса. Лента, не особо впечатлявшая американских критиков, уже на своей третьей неделе вылетит из топ-5 и заработает примерно $5,8 млн.

Седьмое место уйдет новичку предыдущей недели — хоррору «Детские игры». Ремейк одноименного ужастика Тома Холланда 1988 года про дух маньяка-убийцы, вселившегося в куклу по имени Чаки, выручит за 28-30 июня около $5,1 млн и тем самым покажет рекордное среди всех участников первой десятки падение — на 64 процента.

На восьмой строчке напомнит о себе финальная часть «Мстителей» ($5 млн), для которой будущий уикенд станет уже десятым американским. Объяснить возвращение супергеройской ленты в топ-10 очень просто — мечтая обогнать по общемировым сборам «Аватар» Дэвида Кэмерона (разница между блокбастерами сейчас и правда достаточно скромная), самый кассовый фильм в истории кинематографа, создатели картины о Железном Человеке и его друзьях, решили запустить в прокат расширенную версию фантастического боевика, в которой будет сцена после титров.

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очередной представитель знаменитой франшизы о наемном убийце в исполнении Киану Ривза «Джон Уик 3». Заработают ленты соответственно $3,6 млн (пятые выходные) и 2,7 млн (седьмые).