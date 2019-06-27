«Очень странные дела», Вероника Марс, Николай II и еще 3 сериала июля

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«Очень странные дела» («Stranger Things») — 3 сезон

С 4 июля на Netflix

Главный ретро-сериал современности вернется с третьим сезоном в День независимости США: события на этот раз будут разворачиваться не осенью, а летом — так что в отсутствие уроков у Майка, Одиннадцать, Дастина, Лукаса, Уилла и остальных будет гораздо больше времени на противостояние с Теневым монстром (который, возможно, снова захватит чей-то разум!). По трейлеру можно предположить, что «Очень странные дела» станут еще мрачнее, кровавее, масштабнее и цветастее (хотя казалось бы), чем раньше. Придумавшие сериал братья Даффер отмечали, что при работе над третьим сезоном главным образом вдохновлялись «Парком Юрского периода».