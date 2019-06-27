«Очень странные дела», Вероника Марс, Николай II и еще 3 сериала июля

С 3 июля на Netflix
Уже претендующий на звание «новой «Матильды» проект про императора Николая II, который будет сочетать в себе документальные и драматические элементы. Судя по всему, «Последние цари» будут выдержаны в духе «Марса» и «Кремниевой долины» от National Geographic, где художественные съемки чередовались с архивными кадрами и интервью. Григорий Распутин и балерины на экране точно появятся, насчет Матильды Кшесинской пока неясно. Получится ли у Netflix повторить успех HBO с его недавним «Чернобылем», тоже сказать сложно. Ждем рецензию от Натальи Поклонской.
С 4 июля на Netflix
Главный ретро-сериал современности вернется с третьим сезоном в День независимости США: события на этот раз будут разворачиваться не осенью, а летом — так что в отсутствие уроков у Майка, Одиннадцать, Дастина, Лукаса, Уилла и остальных будет гораздо больше времени на противостояние с Теневым монстром (который, возможно, снова захватит чей-то разум!). По трейлеру можно предположить, что «Очень странные дела» станут еще мрачнее, кровавее, масштабнее и цветастее (хотя казалось бы), чем раньше. Придумавшие сериал братья Даффер отмечали, что при работе над третьим сезоном главным образом вдохновлялись «Парком Юрского периода».
С 26 июля на Amazon Prime Video
«Пацаны» сняты по одноименному комиксу Гарта Энниса и Дарика Робертсона про дружинников, противостоящих испорченным славой и всемогуществом супергероям. Разработкой экранизации занимались Эрик Крипке (автор «Сверхъестественного») и Эван Голдберг с Сетом Рогеном (последние делали «Ананасовый экспресс», «Интервью» и «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»). В главных ролях снялись Карл Урбан («Судья Дредд 3D», «Звездный путь», «Властелин колец») и Элизабет Шу («Назад в будущее 2», «Покидая Лас-Вегас»), а одного из второстепенных персонажей сыграл великий британец Саймон Пегг («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые», «Армагеддец»).
С 26 июля на Hulu
Спустя 15 лет после премьеры первого сезона прорывная подростковая нуарная драма про школьницу, помогающую отцу с частным сыском, возвращается на малые экраны. В главной роли по-прежнему Кристен Белл. Кажется, сейчас самое время: по прошествии стольких лет шоу только прибавило в актуальности.
С 28 июля на Epix
Не связанный с недавно завершившимся «Готэмом» сольный сериал про дворецкого семьи Уэйнов — Альфреда Пенниуорта. Действие развернется в Лондоне 60-х годов, где после ухода из спецназа молодой Альфред основывает частное охранное предприятие и знакомится с Томасом, будущим отцом Бэтмена. Пенниуорта и Уэйна сыграли малоизвестные актеры Джек Бэннон и Бен Элдридж, а роль антагониста — лорда Харвуда — досталась Джейсону Флемингу («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш»).
С 31 июля на Hulu
«Четыре свадьбы и одни похороны» — ремейк культового ромкома 1994 года выпуска с Хью Грантом и Энди Макдауэлл по сценарию Ричарда Кертиса (в марте, кстати, в рамках благотворительной акции «День красного носа» вышло короткометражное продолжение оригинальной ленты). В сериальной адаптации снялись Натали Эммануэль («Игра престолов», «Форсаж 8»), Ребекка Риттенхаус («Кровь и нефть») и Зои Бойл («Аббатство Даунтон», «Сыны анархии»).