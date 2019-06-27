Выложил начистоту: Курентзис назвал виновных в его уходе

Греческо-российский дирижер Теодор Курентзис в прощальном письме, опубликованном на сайте Пермского театра оперы и балета, назвал причины ухода с поста художественного руководителя учреждения. Согласно 47-летнему артисту, на подобный шаг он пошел из-за «полнейшего непонимания» со стороны администрации края.

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«Я так и не знаю, поняли ли наши любимые зрители то, что мы хотели сказать. И я не уверен, что мы будем способны когда-нибудь объяснить им и себе, к чему эта бешеная жажда прекрасного. И власть, естественно, ничего не поняла. Естественно. Для тех, кто сведущ в истории, это очевидный факт: такова и есть функция власти — не понимать. Да и понимание на самом деле не является особой привилегией, если отсутствует чувствительность, — отметил Курентзис.

По словам дирижера, разногласия с пермскими чиновниками были у него и ранее. «Я хотел создать что-то не для себя, а для людей, которые живут в этом городе. Я хотел помочь создать консерваторию, чтобы следующие поколения прекрасных музыкантов были пермяками, хотел дать стимул талантливым людям остаться здесь и развивать этот город. Я помню, как мне сказали: власть не считает это целесообразным, у города все есть, мы самые лучшие.

Были такие времена. Помню, однажды депутат заявил на заседании Заксобрания: Курентзис не стоит таких денег. Я его понимаю. Ибо есть люди, которые не различают понятия цены и ценности», — поделился дирижер.

В заключение он «поблагодарил» администрацию края за помощь в принятии решения покинуть пост худрука Пермского театра оперы и балета.

«И, наконец, [хочу поблагодарить] администрацию Пермского края, потому что без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости я никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай», — признался Курентзис.

Об уходе 47-летнего уроженца Афин из театра, которому он отдал без малого десять лет, стало официально известно еще в ходе минувшей недели. В СМИ тогда отмечалось, что артист теперь сосредоточится на оркестре MusicAeterna и останется худруком Дягилевского фестиваля. Комментируя решение Курентзиса, в Министерстве культуры тогда подчеркнули, что пост худрука якобы не позволяет ему заниматься творчеством.

«Это его предложение. Вот этот вариант сотрудничества, который он высказал губернатору, министерству культуры, директору театра, всеми был рассмотрен, принят. Он хочет оставить должность художественного руководителя, потому что она отнимает много времени от творчества, а он хочет больше заниматься творчеством», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Вместе с тем в министерстве уточнили, что сменщик Курентзиса до сих пор не найден, тогда как структуру самого театра, вероятно, ожидают изменения: «Скорее всего, дальнейшая структура в театре будет пересматриваться, меняться, это будут решать совместно с Теодором по дальнейшему поиску — кто будет исполнять обязанности».

Немногим ранее встречу с дирижером провел и губернатор Пермского края Максим Решетников. «Маэстро сохранит за собой художественное руководство Дягилевским фестивалем, продолжит ставить на пермской сцене свои спектакли. Максим Решетников пожелал маэстро дальнейших творческих успехов», — рассказала пресс-секретарь губернатора Дарья Левченко «URA.RU».

Как известно, в начале 2017 года Курентзис заявлял, что покинет Пермь, если для его театра не построят новую сцену. 1 мая того же года власти края заявили о выделении денег на проект. Ожидалось, что новое здание будет проектироваться на конкурсной основе. Однако спустя некоторое время было принято решение отказаться от проекта: по подсчетам властей, строительство дорого бы обошлось бюджету. Тогда же директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов сообщал, что в 2019 году правительство России планирует выделить деньги на строительство новой сцены, стоимость которой специалисты оценивают в 7 млрд рублей. По словам Борисова, новая сцена позволила бы раскрыть потенциал театра и поставить еще больше спектаклей.