Упал в яму: умер худрук саратовского ТЮЗа Ошеров

В саратовской областной больнице после падения в оркестровую яму скончался художественный руководитель театра юного зрителя имени Юрия Киселева, народный артист России Юрий Ошеров. Об этом РИА «Новости» сообщили в министерстве культуры региона.

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Инцидент произошел 17 июня во время репетиции, когда 76-летний худрук театра упал в открытую оркестровую яму. В сопровождении министра культуры области Татьяны Гараниной его доставили на «скорой» в саратовскую областную больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Согласно информации пресс-службы театра, в первое время после произошедшего Ошеров находился в сознании. По данным источника в областном минздраве, состояние режиссера на момент госпитализации оценивалось как тяжелое.

«Он умер сегодня утром в больнице. О месте прощания и дне похорон решает семья, об этом будет объявлено дополнительно», — рассказал источник.

Соболезнования родным и близким Ошерова выразил глава Саратова Михаил Исаев.

«Сегодня стало известно о трагичной новости, скончался Юрий Петрович Ошеров — легенда мира искусства, Народный артист России, Почетный гражданин нашего города, — цитирует слова Исаевва сайт городской администрации, — Это невосполнимая потеря. Пожалуй, нет ни одного саратовца, который не бывал в Театре юного зрителя имени Киселева, руководство творческой деятельностью которого на протяжении многих лет успешно осуществлял Юрий Петрович».

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал смерть Ошерова большим горем для всех, кто его знал.

«Это потеря для всего региона. Светлая память о Юрии Ошерове навсегда останется в наших сердцах», — цитирует Радаева сайт kp.ru.

По словам губернатора, бывший худрук саратовского ТЮЗа полностью посвящал себя театру, а также состоялся как выдающийся актер и режиссер.

«Благодаря своему яркому таланту, душевной щедрости, мастерству он создавал роли, запоминающиеся на годы, замечательные спектакли, которыми восхищались зрители разных поколений, — сказал Радаев.

Также он сообщил, что все саратовцы уважали Ошерова за профессионализм, обаяние, глубочайшую принципиальность и ответственность.

«Авторитетный педагог и наставник, он воспитал немало молодых прекрасных актеров. Вел большую просветительскую и общественную деятельность. Юрий Ошеров был истинным патриотом, верным своему делу, родному театру и городу», — отметил губернатор.

Художественный руководитель государственного академического театра драмы имени И. А. Слонова Григорий Аредаков признался, что до последнего верил в выздоровление артиста. Он отметил, что Ошеров начинал свой путь, когда в Саратове еще не было театрального училища.

«Как можно сейчас сказать в трех словах о человеке, который отдал свою жизнь детскому театру? Я не ошибаюсь — именно детскому, этот театр был создан прежде всего для того, чтобы воспитывать молодое поколение. Если кто-то мог упрекнуть, что ТЮЗы были призваны воспитывать ребят в преданности советской власти, то это не главное для Киселева и Ошерова...» — сказал Аредаков.

По его словам, Ошеров всегда стремился привить молодому поколению веру в человека, любовь и доброту. Ушедшего актера и режиссера он сравнил с другими выдающимися артистами, родившимися в Саратове.

«Ошеров — саратовский! Есть саратовские люди, они известны в разных краях и областях. Как Табаков, как Олежка Янковский, как Женя Миронов, как Сергей Филиппов, как Борис Андреев, можно дальше перечислять. От того, был ли Ошеров в высоких президиумах, его ценность не увеличится и не уменьшится», — поделился Аредаков.

Народный артист России Юрий Ошеров родился в 1942 году в Саратове. В 1963 году он окончил драматическую студию при саратовском ТЮЗе и стал актером театра. Спустя семь лет работы Ошерову было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1995 году он стал народным артистом России.

С 1996 по 2007 год Ошеров являлся главным режиссером саратовского ТЮЗа имени Юрия Киселева, после чего стал художественным руководителем театра. Его супругой была коллега, народная артистка России Светлана Лаврентьева.