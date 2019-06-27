Сожрал рак: умерла звезда «Альфа»

Американский актер Макс Райт, исполнивший главную роль в популярном сериале «Альф», скончался в своем доме в Калифорнии. По словам родственников 65-летнего артиста, он умер из-за рецидива рака лимфатической системы, передает TMZ.

О своем заболевании Райт узнал в 1995 году и начал непрерывное лечение. Вместе с актером онкологическим заболеванием страдала его супруга Линда, которая умерла от рака груди в 2017 году.

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За свою карьеру Райт снялся в 63 фильмах и сериалах, среди которых «Сон в летнюю ночь», «Весь этот джаз», «Тень», «Друзья» и «Квантовый скачок». Наиболее известным персонажем актера стал Вилли Таннер — глава семьи, приютившей добродушного инопланетянина Альфа.

Комедийный сериал «Альф» выходил на канале NBC с 1986 по 1990 год в течение четырех сезонов. Помимо Райта главные роли в нем исполнили Энн Шедин (его супруга Кейт), Андреа Элсон (Линн), Бенджи Грегори (Брайан) и Энн Мира (бабушка Дороти).

Шоу быстро стало популярным и со временем приобрело статус культового. Оригинальная история рассказывала об инопланетянине с планеты Мелмак, который на космическом корабле успел спастись после ее взрыва и при приземлении врезался в гараж семьи Таннеров.

Имя Альф является аббревиатурой от Alien Life Form (внеземная форма жизни). Пушистый инопланетянин отличался невоспитанностью, иногда вел себя грубо и считал кошек деликатесом — поэтому почти все время гонялся за питомцем Таннеров по имени Лаки.

Сериал завоевал несколько наград Kid's Choice Awards и People's Choice Awards, а также был дважды номинирован на «Дневную премию «Эмми» за музыкальное сопровождение и графическое оформление. Во время второго сезона шоу достигло пика своей популярности и заняло пятое место в списке самых известных сериалов Америки.

Благодаря успеху оригинального «Альфа» в 1987 году вышел одноименный мультсериал, рассказывающий о жизни главного героя до его попадания на Землю и встречи с семейством Таннеров. Популярностью шоу воспользовалось также издательство Marvel, запустившее серию комиксов о лохматом инопланетянине, выходившую на протяжении четырех лет. В 1988 году у мультсериала вышло продолжение под названием «Истории Альфа». В нем герой рассказывал различные сказочные истории, например, про Робин Гуда или Золушку. При этом сюжет сказок пародировался, а в качестве персонажей выступали герои мультсериала — Альф, Скип, Ронда и другие.

Спустя почти десять лет на экраны вышел полнометражный фильм «Проект: Альф», являющийся сиквелом к последнему эпизоду сериала, однако лента не добилась особой популярности.

В 2018 году компания Warner Bros. объявила, что «Альф» вернется на экраны. По информации Variety, ответственными за перезапуск назначили сценаристов оригинального шоу Пола Фаско и Тома Пэтчетта. Согласно имеющейся информации, действие ситкома могло бы происходить в наши дни с участием новых актеров. Позже студия заявила, что не будет перезапускать сериал, передает TV Line. Сообщается, что создателям проекта, задуманного как продолжение истории пушистого инопланетянина, не удалось добиться финансирования.

«Кошки по всему миру могут вздохнуть с облегчением: я слышал, что предполагаемая перезагрузка не продвигается вперед, так как проект не смог привлечь потенциального покупателя», — рассказал журналист Майкл Аусиелло.

Проект находился на начальной стадии разработки, так что студия не успела официально подключить к нему сценариста или продюсера. Уточняется, что по задумке создателей Альф должен был отправиться в новую современную семью и приспосабливаться к миру, изменившемуся за несколько десятилетий отсутствия дружелюбного мохнатого пришельца на экранах.