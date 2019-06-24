Игрушки рвутся в бой: что смотрят россияне

Лидером российского бокс-офиса за уикенд 20-23 июня, как и предполагалось, стал новичок недели — мультфильм «История игрушек 4». Дебютный уикенд принес очередной части легендарной анимационной франшизы о Баззе Лайтере, шерифе Вуди, а также их друзьях намного меньше, чем прогнозировалось — всего 134,9 млн рублей.

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К слову, о том, что лента стартовала слабее ожиданий, говорят и показатели других проектов студии Pixar, вышедших на экраны за последние пять лет. Так, вторая часть «Суперсемейки» заработала 349,1 млн рублей, а «Тайна Коко» — 186,2 млн рублей.

В то же время заключительная (вероятно) часть саги превысила сборы своего предшественника — «Истории игрушек: Большой побег», собравшего в первые выходные проката всего 73,6 млн рублей.

На второй строчке отечественного бокс-офиса разместился триумфатор минувших выходных — блокбастер «Люди в черном: Интернэшнл». Спин-офф культовой трилогии, в котором на смену агентам Джею (Уилл Смит) и Кею (Томми Ли Джонс) пришел новый дуэт, известный по ленте «Тор: Рагнарек» в исполнении Криса Хемсворта и Тессы Томпсон, заработал еще 90 млн рублей.

Несмотря на четвертую неделю проката «Тайная жизнь домашних животных 2» не спешит сдавать свои позиции: в прошедший уикенд лента сумела удержаться в тройке лидеров и собрала 45 млн рублей — хотя и на 30 млн меньше, чем предполагали эксперты.

Строчкой ниже расположился долгожитель списка — ремейк одноименного диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин», одну из главных ролей в котором исполнил Уилл Смит. Картина режиссера Гая Ричи, вышедшая в российский прокат еще 23 мая, пополнила кассу на 32,9 млн рублей.

Пятым финишировал хоррор «Детские игры», еще один новичок минувшей недели. За уикенд 20-23 июня ремейку одноименного ужастика Тома Холланда о маньяке-убийце, вселившемся в куклу по имени Чаки, удалось выручить 29,6 млн рублей.

Шестую позицию российского бокс-офиса занял супергеройский боевик «Люди Икс: Темный Феникс» режиссера Саймона Кинберга. В третьи выходные проката фильм, несмотря на столь мощный каст в лице Джеймса Макэвоя, Майкла Фассбендера и Софи Тернер, принес своему создателю лишь 20 млн рублей (при 1000 мест).

С седьмой строки стартовала драма Кантемира Балагова «Дылда», новичок минувшей недели. Фильм о двух молодых женщин-фронтовичек, который с большим успехом выступил в мае на Каннском кинофестивале и получил там два приза (в категории «Лучший режиссер» в программе «Особый взгляд» и награду ФИПРЕССИ ассоциации кинокритиков в той же программе), выручил 9,8 млн рублей (имея только 400 копий).

Наконец, восьмая позиция досталась психологическому триллеру Тейта Тейлора «Ма» от студии Blumhouse. В минувшие выходные фильм пополнил свою кассу на 8 млн млн. Главную роль в ленте сыграла Октавия Спенсер. По сюжету, одинокая женщина позволяет группе подростков устроить вечеринку в подвале своего дома, но вскоре дети понимают, что она задумала что-то страшное.