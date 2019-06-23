Это вам не игрушки: Базз Лайтер и Вуди покорили США

Лидером американского бокс-офиса за 21-23 июня ожидаемо стал новичок недели — мультфильм «История игрушек 4», который заработал $118 млн, опередив серебряного призера более чем на 100 млн. Новая (и, вероятно, заключительная) часть знаменитой анимационной саги также установила рекорд франшизы в плане сборов в стартовый уикенд — предыдущий лучший результат принадлежал третьему мультфильму о Баззе Лайтере и Вуди, который в свое время выручил в первые выходные $110,3 млн. Несмотря на данные факты, дебют четвертой «Истории игрушек» сложно оценить на пятерку с плюсом. Хотя бы по той причине, что производители и эксперты предрекали ленте куда более мощный дебют (около $150 млн), но с такой планкой она, мягко говоря, не справилась.

На второй строчке расположился еще один новобранец этого уикенда, а именно — хоррор «Детские игры». Ремейк одноименного ужастика Тома Холланда 1988 года про дух маньяка-убийцы, вселившегося в куклу по имени Чаки, собрал за эти три дня $14,1 млн.

Третьим стал другой одноименный ремейк, на сей раз — диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин», одну из главных ролей в котором исполнил Уилл Смит. Лента Гая Чири, для которой эти выходные были уже пятыми в США, собрала $12,2 млн (к слову, почти минимальное падение — всего на 29,5%), тем самым доведя общий домашний заработок до 287,5 млн. Оригинальная (анимационная) картина в свое время в сумме получила от американских зрителей «всего» $217,3 млн.

Четвертым финишировал блокбастер «Люди в черном: Интернэшнл», главные роли в котором исполнили партнеры по Marvel-фильмам Тесса Томпсон и Крис Хемсворт, сменившие все того же Смита и Томми Ли Джонса. Спин-офф культовой трилогии, дебютировавший на американских экранах на прошлой неделе и не особенно впечатливший западных критиков, показал неприятное падение на 64,2 процента и выручил только $10,7 млн.

Последним представителем топ-5 оказался мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2». Третий уикенд принес анимационной ленте $10,3 млн.

Позицией ниже расположился байопик популярного британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен» от одного из режиссеров оскароносного фильма «Богемская рапсодия» Декстера Флетчера. В свои четвертые выходные лента, вокруг которой в России разгорелся громкий скандал, заработала $5,6 млн.

Седьмое место досталось очередному фильм знаменитой франшизы о наемном убийце в исполнении Киану Ривза «Джон Уик 3», который на своей шестой неделе умудрился не просто не сдать в плане позиций, но еще и подняться на одну строчку, — $4,1 млн.

Восьмым стал блокбастер «Годзилла 2: Король монстров», обладающий мощным кастом (Кайл Чандлер, Вера Фармига, Милли Бобби Браун, Кэн Ватанабэ, Брэдли Уитфорд и Чарльз Дэнс). В ходе четвертых для себя выходных проект заработал в США $3,7 млн.

Предпоследняя позиция первой десятки досталась супергеройскому боевику «Люди Икс: Темный Феникс». Фильм Саймона Кинберга, главные роли в которой исполнили звездные Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Софи Тернер, Джессика Честейн, а также Тай Шеридан, заработал за эти три дня $3,6 млн. Ранее проект, обруганный западными критиками, к слову, показал худший старт в истории франшизы, отстав от недавнего главного «неудачника» («Росомаха: Бессмертный», в котором сыграла Светлана Ходченкова), аж на $20 млн.

Наконец, замкнул топ-10 ремейк фильма о похождениях главного темнокожего детектива 1970-х годов «Шафт» режиссер Тима Стори — $3,56 млн на второй неделе.