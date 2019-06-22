«Вова, ты об этом мечтал?» Создателю «Чайфа» Шахрину — 60

Владимир Шахрин родился 22 июня 1959 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В конце 70-х служил в армии в погранвойсках на Дальнем Востоке. В 1981 году окончил Свердловский строительный техникум, после чего в течение семи лет работал монтажником.

Увлекаться музыкой Шахрин начал еще в школе. По воспоминаниям, в те годы музыкант вместе со своими одноклассниками создал группу, репертуар которой состоял преимущественно из песен Creedence Clearwater Revival, T. Rex и Rolling Stones. Позже, в 1976 году, с одним из них — Владимиром Бегуновым — артист основал легендарную рок-группу «Чайф».

Первый концерт под вывеской «Чайф» состоялся 29 сентября 1985 года в центре культуры «Молодежный». Именно эта дата и считается днем рождения группы. В ее первый состав входили Владимир Шахрин (гитара, губная гармошка, вокал), Вадим Кукушкин (панк-труба), Олег Решетников (барабаны) и Владимир Бегунов (бас-гитара).

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«Первый состав группы «Чайф» — это вообще было что-то странное. Я тогда играл на ленинградской двенадцатиструнке. Бегунов играл на полуакустической электрогитаре, действительно найденной на помойке, марки «Колобок» — такая на ней была наклейка с велосипеда. Олег Решетников играл на перкуссии — бонгах, ксилофоне и иногда брал один рабочий барабан. Получалось более чем странное звучание, но наглости нам хватало. Нам и в голову не приходило, что так нельзя, что у барабанов должна быть бочка, что должен быть соло-гитарист. Главное, что играем, что нам нравится. Какие там правила!» — рассказывал Шахрин в интервью «Российской газете».

По его словам, название группе придумал другой участник коллектива — Вадим Кукушкин. На репетициях музыканты заваривали чай в кофеварке и между собой называли это «чайфом».

«Кайф» все равно читается, а чай, чаепитие в русской традиции — это такая домашняя интимная история. Как корабль назовешь, так он и поплывет», — приводит слова артиста «Известия».

Группа «Чайф» уже выпустила 26 альбомов, последний из которых — «Теория струн» вышел в 2017 году. Недавно стало известно, что коллектив завершает работу над новой студийной пластинкой. Точная дата релиза пока неизвестна, а в альбом войдут около десяти композиций.

«Я сейчас очень доволен альбомом, который мы заканчиваем, а будет ли он популярен, меня не волнует и никогда не волновало», — цитирует Шахрина ТАСС.

Музыкант также пояснил, что «с точки зрения шоу-бизнеса», у группы «Чайф» достаточно хитов, которые могут обеспечить им концерты.

«Люди все равно больше хотят слышать старые песни. И я сам такой, когда я зритель. Я очень благодарен тому же Полу Маккартни за то, что я сижу в зале, а он за три часа сыграл всего одну новую песню», — сказал он.

Помимо музыкальной карьеры Шахрин снимался в кино. В его фильмографии такие ленты, как «Дело было в Гавриловке», «День выборов», «День радио», «Братаны». Кроме того, артист снялся в одном из эпизодов сериала «Дом кувырком». В комедиях «День выборов» и «День радио» Шахрин сыграл второстепенную роль солиста дуэта «Волжские перезвоны».

Несмотря на возраст, Шахрин в своих интервью не раз подчеркивал, что пока не собирается уходить на пенсию.

«Мыслишки такие проскакивают — обычно в туре, когда ты уже заскучал по дому и понимаешь, что у тебя уже было десять концертов и будет одиннадцатый, а ты физически устал от переездов. Но я обычно себе задаю вопрос: «Вова, ты об этом мечтал? Да ты об этом даже мечтать не мог — чтоб у тебя был тур», — рассказывал он.

При этом музыкант отмечал, что не намерен подстраиваться под современные тренды:

«Мы такие же: внутри остались детьми, а упаковка поменялась. Точно так же и с музыкой. Она осталась такой же, поменялась только оболочка — появились более вальяжные гитары, размеренная ритмика, в голосе возникла какая-то опора, массивность, меньше истерики. Было бы нелепо пытаться сохранить прежнюю оболочку. Я, скажем, сейчас не хотел бы видеть постаревших «Секс Пистолз», которые вели бы себя на сцене, как в 78-м».