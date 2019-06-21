Плейлист недели: «СБПЧ», Migos и Blink-182

Goo Goo Dolls — «Miracle Pill»

Ветераны Goo Goo Dolls снова не разочаровали. Удивительно, как им удается на протяжении уже более 30 лет держать марку и идти в ногу со временем. Их новый трек «Miracle Pill» не выглядит анахронизмом. Самым сильным в песне стал куплет, который тонко подводит к кульминации припева.

Blink-182 — «Generational Divide»

Поп-панки Blink-182 после ухода Тома Де Лонге записали не самый удачный, мягко говоря, альбом в своей карьере. На этот раз парни показывают, что могут вполне бодро играть панк без приставки «поп». Причем бодрость в «Generational Divide» сквозит на всех уровнях — все лишь минутная продолжительность трека и темп, не уступающий Bad Religion и самих же Blink-182 второй половины 90-х.

Labrinth — «Mount Everest»

Один из флагманов грайма Labrinth выпустил очень мощный сингл «Mount Everest». Тимоти Маккензи здесь не столько рэпует, сколько вещает. Аранжировка трека и вовсе поражает воображением с сильной духовой секцией ближе к концу и очень глубоким роялем. На все это наложен достаточно простой бит, который держит нерв композиции, но не мешает услышать в ней главное.

Black Pumas — «Black Moon Rising»

Казалось бы, что еще интересного можно сделать в ретро-соуле после того, как Danger Mouse, Дэн Ауэрбах и некоторые участники Wu-Tang Clan довели этот саунд практически до абсурда, но вот на сцене появляются Black Pumas — и приходится заткнуться. Похожая история случилась пять лет назад с блюз-роком и Alabama Shakes (лейбл у этих и тех, кстати, общий — ATO Records): тогда группа даже отхватила четыре «Грэмми». Тут тоже есть все шансы взять статуэтку — хотя бы в категории «Лучший R&B-альбом».

A R I Z O N A — «Nostalgic»

Новый трек американцев Arizona полностью оправдывает свое название. Если мелодически «Nostalgic» все-таки существует в нынешнем веке, то аранжировка пришла из самой гущи 80-х, напоминая одновременно Брайана Ферри, Bangles и The Cars.

Migos - Stripper Bowl

Ставший уже культовым рэп-дуэт из Атланты Migos выпустил новый сингл «Stripper Bowl». У парней все по-прежнему — фирменная читка, биты и конечно гора денег и много женщин. Звучит, впрочем, очень крепко.

Фрэнки Космос — «Windows»

Вышел новый трек 25-летней певицы Фрэнки Космос из Нью-Йорка. Сейчас она подписана на легендарный лейбл Sub Pop и это сквозит в песне. Наверное, лучшим образом ее можно описать так: если бы гранж в свое время перерос в это, то нам всем было бы намного лучше.

«СБПЧ» — «Злой»

Группа «СБПЧ» выпустила очень гармонически красивую песню «Злой». К слову, на нее уже успел сделать ремикс Муджус. «Злой» войдет в предстоящий альбом коллектива. Если пластинка будет вся такой, то обязательно попадет во всяческие топы года.