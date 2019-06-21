Нагло выжили? Курентзис покинул пост худрука Пермского театра

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис уходит со своего поста, передает ТАСС со ссылкой на представителей хора musicAeterna. Отмечается, что дирижер сосредоточится на оркестре и останется худруком Дягилевского фестиваля.

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Информация о том, что Курентзис покидает должность и уезжает работать в Санкт-Петербург, появилась в начале июня. В частности, сообщалось, что греческий дирижер забирает с собой треть коллектива. В то же время пресс-служба театра опровергала новость, так как контракт с худруком был заключен до 2021 года.

Что явилось причиной ухода Курентзиса из театра, который он возглавлял с 2011 года, неизвестно. По словам, пресс-секретаря оркестра musicAeterna Оксаны Гекк, дирижер не хотел бы распространяться об этом.

Комментируя решение Курентзиса, в Министерстве культуры, в свою очередь, подчеркнули, что пост худрука якобы не позволяет ему заниматься творчеством.

«Это его предложение. Вот этот вариант сотрудничества, который он высказал губернатору, министерству культуры, директору театра, всеми был рассмотрен, принят. Он хочет оставить должность художественного руководителя, потому что она отнимает много времени от творчества, а он хочет больше заниматься творчеством», — говорится в сообщении ведомства.

В Минкульте также уточнили, что кандидатуры на должность пока нет. Неизвестно и то, кто будет исполнять обязанности худрука после его ухода:

«Скорее всего, дальнейшая структура в театре будет пересматриваться, меняться, это будут решать совместно с Теодором по дальнейшему поиску — кто будет исполнять обязанности».

Подчеркивается, что за Курентзисом сохраняется право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезоне, а также ангажемент на выступления оркестра musicAeterna в Перми.

Встречу с дирижером уже провел губернатор Пермского края Максим Решетников. В ее ходе они обсудили дальнейший формат сотрудничества.

«Маэстро сохранит за собой художественное руководство Дягилевским фестивалем, продолжит ставить на пермской сцене свои спектакли. Максим Решетников пожелал маэстро дальнейших творческих успехов», — подтвердила пресс-секретарь губернатора Дарья Левченко агентству «URA.RU».

В феврале 2017 года на открытии фестиваля «Золотая маска» Курентзис заявлял, что покинет Пермь, если для театра не построят новую сцену. Примечательно, что строительство нового здания Пермского театра оперы и балета хотели начать еще в первом квартале 2013 года после того, как была проведена госэкспертизы. Завершить реконструкцию и постройку нового здания планировалось до конца 2016 года. Как отмечает издание, тогда предполагалось, что к театру будет пристроен корпус с новой сценой и зрительным залом, а также репетиционными помещениями и гримерными для артистов.

1 мая краевые власти заявили о выделении денег на проект. Управление капитального строительства отмечало, что новое здание будет проектироваться на конкурсной основе. Однако спустя некоторое время было принято решение отказаться от проекта — по подсчетам властей, строительство дорого бы обошлось бюджету.

Тогда же директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов сообщал, что в 2019 году правительство России планирует выделить деньги на строительство новой сцены, стоимость которой специалисты оценивают в 7 млрд рублей. По словам Борисова, новая сцена позволила бы раскрыть потенциал театра и поставить еще больше спектаклей.

Слухи об уходе Курентзиса с поста худрука появились еще 7 июня. Тогда в ряде СМИ сообщили, что на собрании с творческим коллективом театра дирижер объявил о своем уходе и переезде в Санкт-Петербург. Однако директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов опроверг информацию. В комментарии «URA.RU» он отметил, что маэстро продолжает заниматься репетициями.

«На заборе тоже много чего пишут. Никаких официальных заявлений не было. Теодор занимается репетиционным процессом активно. Он будет в Перми, и здесь репетиции продолжатся, — заявил Борисов, добавив, что у него нет информации о свободной вакансии художественного руководителя в Мариинском театре. — Куда он туда [в Санкт-Петербург] переедет?»

В поддержку дирижера высказывался и Решетников. В конце мая он появился на закрытии Дягилевского фестиваля в футболке с надписью «Не дайте Курентзису уехать».

Пермский театр оперы и балета был создан в 1870 году. Курентзис был художественным руководителем театра с 2011 года и неоднократно становился обладателем премии «Золотая маска». Он также руководит оркестром и хором musicAeterna.