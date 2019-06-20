«Спас от маразма поколение»: 85 лет со дня рождения Юрия Визбора

«Сегодня я тоскую по любимой / Я вспоминаю счастье прежних дней / Они как тучки пронеслися мимо, / Но снова страсть горит в груди моей», — эти строчки советский поэт Юрий Визбор сочинил в 14 лет, и именно с них начался его творческий путь. За свою жизнь он написал более четырехсот стихов — большая часть из них стала песнями.

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Свою первую композицию Визбор исполнил под гитару перед сокурсниками, будучи студентом педагогического института в 1952 году. Это было произведение «Мадагаскар», вдохновленное стихами Киплинга. Примечательно, что именно с шутливых песен, написанных для студенческих капустников, и зарождалась авторская песня. И великий Булат Окуджава, и Александр Галич, и Владимир Высоцкий начинали с таких произведений в кругу друзей. Сам Окуджава впоследствии назовет Визбора «мужественным и добрым» человеком в искусстве.

В 1950-е МГПИ имени В.И.Ленина славился тем, что в те годы там учились писатель Юрий Коваль, режиссер Петр Фоменко, поэт и бард Юлий Ким, а также поэтесса, будущая жена Визбора Ада Якушева.

За свою жизнь Визбор сочинил около 300 песен. «На плато Расвумчорр не приходит весна...», выполненная в жанре «песни-репортажа», «Если я заболею, к врачам обращаться не стану», «Ты у меня одна», «Милая моя, солнышко лесное» — только малая часть композиций, полюбившихся целому поколению.

Несмотря на то, что в своих сочинениях Визбор обычно не высказывался на политические темы, в 1964 году он оказался в негласном «черном списке». Причиной тому стала песня «Рассказ технолога Петухова»: в ней товарищ Петухов и гость из Африки разговаривают о жизни, как в один момент собеседник выступает с критикой советского. На это технолог отвечает следующими строчками: «Зато говорю, мы делаем ракеты / И перекрыли Енисей, / А так же в области балета, / Мы впереди, говорю, планеты всей!». Из-за этой песни Визбор стал нежелательным гостем на телевидении и в радиоэфирах.

Талант Визбора оказался настолько широким, что он не ограничился только бардовской песней и написанием музыки и стихов. За свою недолгую жизнь артист сыграл 18 ролей, написал 10 сценариев и снял около 40 документальных картин, в числе которых фильм «Мурманск-198».

В 1965 году Визбор получил предложение от режиссера Марлена Хуциева сняться в фильме «Июльский дождь». С него началась карьера поэта в кино. В фильме Визбор исполнил роль Алика, «вечного человека с гитарой». Именно на съемках картины артист познакомился с на тот момент начинающей актрисой Евгенией Ураловой, исполнившей роль Лены. Вскоре они поженились, в их браке родилась дочь Аня.

В 1971 году Визбор снялся в одной из главных ролей в картине Ларисы Шепитько «Ты и я». По воспоминаниям самого композитора, фильм стал главным в его карьере.

Затем последовала знаменитая роль в ленте «Семнадцать мгновений весны», в которой Визбор сыграл Мартина Бормана. Среди наиболее известных работ артиста также — «Белорусский вокзал», «Начало», «Дневник директора школы» и «Ночная смена».

По сценариям Визбора были сняты фильмы «Год дракона», «Прыжок» и «Капитан Фракасс». К картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», впоследствии получившей премию американской киноакадемии «Оскар», Визбор в соавторстве с Сухаревым и Никитиным написал знаменитую песню «Александра».

Кроме того, Визбор известен и как драматург. В 1974 году на сцене Московского театра им. Ленинского комсомола состоялась премьера пьесы «Автоград-ХХI», написанная им в соавторстве с главным режиссером театра Марком Захаровым. Главную роль — инженера Горяева — исполнил народный артист СССР Олег Янковский. Еще одна пьеса поэта — «Березовая ветка» — была опубликована уже после его смерти и поставлена в 13 театрах.

Проблемы со здоровьем у Визбора появились в 1982 году, когда он перенес инфаркт миокарда, после которого успешно восстановился. Однако два года спустя ему диагностировали неизлечимое заболевание — рак печени. Юрий Визбор скончался 17 сентября 1984 года в Москве. Спустя годы о нем скажут: «Своими песнями и образом жизни он спас от маразма целое поколение людей, уведя его в горы».