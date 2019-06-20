Живые игрушки, спецагенты в черном и питомцы: что смотрят россияне

По мнению экспертов, общая выручка стартовавшего российского киноуикенда не покажет какого-то фантастического результата и едва ли превысит отметку в 600 млн рублей — как, собственно, и другие выходные первого месяца лета. Безусловным лидером 20-23 июня станет новичок недели — анимационная картина «История игрушек 4», очередная часть легендарной мультипликационной франшизы о Баззе Лайтере, Вуди Прайде, а также их друзьях. Согласно СМИ, дебютный уикенд принесет проекту около 230 млн рублей, благодаря чему четвертый представитель саги — всего за несколько дней — превысит суммарные (!) сборы своего предшественника, выступившего в России, мягко говоря, не очень хорошо.

На второй строчке расположится триумфатор минувших выходных, а именно — блокбастер «Люди в черном: Интернэшнл», в котором смокинги Уилла Смита и Томми Ли Джонса примерили на себя Тесса Томпсон и Крис Хемсворт, друзья-асгардцы из киновселенной Marvel Studios. Спин-офф культовой трилогии, вышедший на российские экраны в прошедшую среду, заработает примерно 85 млн рублей.

Последним представителем топ-3 станет еще один мультик — «Тайная жизнь домашних животных 2». Анимационная лента, которая — если верить экспертам — не выпадет из «призовой тройки» даже в свои четвертые отечественные выходные, соберет в районе 70 млн рублей и тем самым покажет наименьшее падание среди всех участников первой семерки (всего 38 процентов).

Четвертым, вероятно, станет хоррор «Детские игры», очередной новичок этой недели. Ожидается, что ремейк одноименного ужастика Тома Холланда 1988 года про дух маньяка-убийцы, вселившегося в куклу по имени Чаки, порадует создателей примерно 40 млн рублей.

Строчкой ниже расположится главный долгожитель списка — ремейк (да, очередной) одноименного диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин», одну из главных ролей в котором исполнил Уилл Смит. Лента Гая Чири, дебютировавшая в нашей стране еще 23 мая, соберет за эти выходные плюс-минус 38 млн рублей, имея всего 600 мест (меньше кинотеатров 20-23 июня среди лидеров бокс-офиса получила только драма «Дылда», о которой чуть позже).

Шестое место, скорее всего, займет супергеройский боевик «Люди Икс: Темный Феникс» режиссера Саймона Кинберга, разгромленный американскими критиками (что в итоге привело к грандиозному провалу ленты по сборам). Третий российский уикенд принесет создателям картины с мощным кастом (Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Софи Тернер, Джессика Честейн и Тай Шеридан) лишь 20 млн рублей (при 1000 мест).

Наконец, седьмая позиция достанется той самой драме Кантемира Балагова «Дылда», новичку недели. Имея всего 400 кинотеатров, фильм, который с большим успехом выступил в мае на Каннском кинофестивале и получил там два приза (в категории «Лучший режиссер» в программе «Особый взгляд» и награду ФИПРЕССИ ассоциации кинокритиков в той же программе), выручит примерно 14 млн рублей.