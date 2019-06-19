«История игрушек», «Дылда», Чаки и другие премьеры недели

«История игрушек 4» («Toy Story 4»), Джон Кули

Пожалуй, главная премьера этого уикенда — «История игрушек 4» от студии Pixar. Анимационный фильм расскажет о старых героях франшизы, которые обрели нового хозяина после того, как Энди вырос и поступил в колледж. На данный момент мультфильм обладает невероятными 98% на Rotten Tomatoes и рейтингом 8,34 — западная пресса приняла картину с восторгом. Что касается России, то вряд ли сборы «Истории игрушек 4» будут феноменальными, так как знаменитая на Западе серия не имела до этого такой популярности в отечественном прокате.

«Детские игры» («Child's Play»), Ларс Клевберг

На российские экраны вместе со всем остальным миром выходит долгожданный ремейк культового хоррора Тома Холланда «Детская игра» 1988 года про дух маньяка-убийцы, вселившегося в куклу по имени Чаки. В ремейке же, судя по трейлерам, роботизированная кукла сама по себе выходит из-под контроля. Одну из главных ролей в картине сыграла великолепная Обри Плаза, которая четыре года назад буквально взорвала медиапространство своей ролью в сериале «Легион».

Наконец, можно увидеть второй фильм молодого российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда». Картина с большим успехом прошла в мае на Каннском кинофестивале и получила два приза — в категории «Лучший режиссер» в программе «Особый взгляд» и награду ФИПРЕССИ ассоциации кинокритиков в той же программе.

«Охотник на оленей» («Deer Hunter»), Майкл Чимино

Легендарную антивоенную драму Майкла Чимино «Охотник на оленей» можно будет посмотреть в четверг в российских кинотеатрах. Прокатчик привез полностью отреставрированную версию фильма. Что самое важное, картину покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм получил в свое время пять премий «Оскар». Главные роли в нем сыграли Роберт Де Ниро, Кристофер Уокен, Джон Сэведж и Мерил Стрип.

«Дитя робота» («I Am Mother»), Грант Спьютор

В прокат выходит дебют австралийца Гранта Спьютора «Дитя робота» с обладательницей двух «Оскаров» Хилари Суонк и Роуз Бирн в главных ролях. Постапокалиптическая лента расскажет о роботе-гуманоиде, который после запуска аварийной программы в бункере начинает выращивать из эмбриона человеческого ребенка. Фильм был высоко оценен в мировой прессе — особенно игра Хилари Суонк.

В прокат выходит музыкальная драма «За мечтой» с Эль Фаннинг в главной роли. Картина расскажет о застенчивой девушке Вайолетт, в тайне мечтающей стать известной певицей. По сюжету героине выпадает шанс поучаствовать в национальном вокальном конкурсе, однако для этого ей придется побороть страх и неуверенность в себе.