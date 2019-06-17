Спецагенты, звери и мутанты: что интересно россиянам

Самым прибыльным фильмом российского проката по итогам прошедших киновыходных ожидаемо стал блокбастер-новичок «Люди в черном: Интернэшнл». Новая часть саги о носящих стильные смокинги борцах с инопланетными пришельцами, в которой места Уилла Смита и Томми Ли Джонса заняли Тесса Томпсон и Крис Хемсворт (проверенный Асгардом тандем, к слову), заработала за свой первый уикенд в нашей стране 215,3 млн рублей. Лента, к слову, могла «выиграть» отчетный бокс-офис с еще большим отрывом, но стартовала не в четверг (как это обычно бывает), а днем ранее — 12 июня, в День России, который принес проекту более 78 млн рублей.

На второй строчке расположился мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2» — третьи российские выходные принесли сиквелу полюбившегося отечественным зрителям проекта 111,5 млн рублей, благодаря чему вторая часть ленты, в отечественном озвучании которой поучаствовали, в частности, Сергей Гармаш, Борис Быстров, Гарик Харламов и Екатерина Варнава, довела общий заработок на нашем рынке до внушительных 1,241 млрд.

Последним представителем тройки сильнейших стал ремейк одноименного диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин», одну из главных ролей в котором исполнил Уилл Смит. Работа Гая Ричи, кстати, уже достаточно давно не покидает «бронзовую» позицию, остаться на которой по итогам минувших выходных ей помог результат в 64,9 млн рублей.

Четвертым финишировал супергеройский боевик «Люди Икс: Темный Феникс» режиссера Саймона Кинберга, которые ранее был буквально разгромлен критиками (в основном — американскими). Уже на своей второй российской неделе высокобюджетная лента с мощным кастом (Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Софи Тернер, Джессика Честейн и Тай Шеридан) выпала из топ-3, собрав за 13-16 июня всего 60 млн рублей.

Строчкой ниже расположился психологический триллер Тейта Тейлора «Ма» (новичок уикенда), заработавший 29,2 млн рублей. Более подробно о «Ма» читайте в интервью «Газеты.Ru» с Джульетт Льюис, звездой фильма.

Прямо следом за первой пятеркой свое временное пристанище нашел байопик о певце Элтоне Джоне «Рокетмен», один из главных ньюсмейкеров России последних недель (все о скандале с отечественной версией фильма можно узнать здесь). В ходе вторых для себя выходных картина собрала в стране 11,4 млн рублей.

Седьмым, в свою очередь, стал блокбастер «Годзилла 2: Король монстров», один из главных «старичков» рейтинга. Новая часть саги об огромном монстре, роли в которой исполнили Кайл Чандлер, Вера Фармига, Милли Бобби Браун, Кэн Ватанабэ, Брэдли Уитфорд и Чарльз Дэнс, выручил за эти четыре дня 11,2 млн рублей,

Наконец, закрыл восьмерку самых кассовых фильмов выходных очередной новичок прошедшей недели, а именно — новая работа испанского режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава», созданная при участии Антонио Бандераса и Пенелопы Крус. Имея не так много мест, лента собрала в России 9,1 млн рублей. Подробнее о данном фильме вы можете узнать из рецензии «Газеты.Ru».