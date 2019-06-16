Обманули всех: «Кинотавр» назвал сенсационного победителя

Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина Бориса Акопова «Бык». События ленты разворачиваются в 90-е годы. Главный герой фильма молодой лидер преступной группировки попадает в отделение милиции. Его оттуда вызволяет один из авторитетов криминального мира, но взамен просит о некой услуге.

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Для 34-летнего режиссера фильм стал полнометражным дебютом, который сразу же получил одну из самых престижных кинонаград России.

«Бык» был также удостоен приза за лучшую операторскую работу. Награду получил еще один новичок 26-летний Глеб Филатов, который ранее снимал только короткометражки.

А приз за лучший дебют достался режиссеру Анне Пармас и ее фильму «Давай разведемся» с Анной Михалковой в главной роли. Картина рассказывает о враче-гинекологе среднего возраста, чей муж изменяет ей с молоденькой любовницей. Тем не менее, главная героиня старается сохранить семью и вступает в ожесточенную схватку за неверного мужа. К слову, «Давай разведемся» также получил приз зрительских симпатий фестиваля по результатам голосования.

Хотя для Анны Пармас это действительно полнометражный дебют, она уже давно зарекомендовала себя в киноиндустрии. В прошлом году очень хорошие отзывы получила картина «История одного назначения», автором сценария которого была Пармас.

Пармас была удостоена еще одной награды — за лучший сценарий. Она разделила приз со своими коллегами по работе над лентой Марией Шульгиной и Елизаветой Тихоновой.

Лучшим режиссером «Кинотавра» стал Александр Лунгин — сын именитого Павла Лунгина. В этом году автор представил картину «Большая поэзия», к которой сам же написал сценарий. Фильм повествует о двух друзьях, работающих инкассаторами в Железнодорожном, которые в один день решают хоть как-то разбавить свою однообразную жизнь.

Лунгин-младший в последнее время сотрудничает со своим отцом и написал сценарии к двум его последним фильмам, включая изрядно нашумевшее этой весной «Брат­ство» о последних днях войны в Афганистане.

Сыгравший в «Большой поэзии» главную роль Александр Кузнецов получил приз за лучшую мужскую роль. Последние полтора года оказались весьма плодотворными для молодого актера, который отметился уже в трех больших картинах: «Лете» Кирилла Серебренникова, уже упомянутом «Брат­стве» и нынешней, за которую получил свою первую крупную награду.

Лучшей же актрисой кинофестиваля стала Виктория Толстоганова, сыгравшая в картине «Выше неба» режиссера Оксаны Карас. Сейчас Карас работает над лентой «Доктор Лиза» о Елизавете Глинке, трагически погибшей в декабре 2016 года в авиакатастрофе в Сочи. Картина не будет являться байопиком, а расскажет лишь об одном дне из жизни врача.

Не остался без приза «Кинотавра» и новый фильм Валерии Гай Германики «Мысленный волк». Награду имени Микаэла Таривердиева за лучшую оригинальную музыку получил композитор Игорь Вдовин. Главную роль в картине исполнила жена Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая.

Специального диплома жюри удостоилась лента Нигины Сайфуллаевой «Верность». Приз гильдии киноведов и кинокритиков России получил фильм Юсупа Разыкова «Керосин». В коротком метре победу одержало «Топливо» Михаила Архипова.