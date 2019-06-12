«Люди в черном», «Боль и слава» и другие премьеры недели

«Люди в черном: Интернэшнл» («Men in Black International»); Ф. Гэри Грей

На этой неделе в российских кинотеатрах стартует четвертая часть легендарной франшизы «Люди в черном». В этот раз история получила расширение — теперь на смену агентам Джею (Уилл Смит) и Кею (Томми Ли Джонс) пришел новый актерский дуэт, известный по ленте «Тор: Рагнарек», в исполнении Криса Хемсворта и Тессы Томпсон. По сюжету спин-оффа, секретные агенты должны будут вычислить шпиона-инопланетянина в своих же рядах.

«Боль и слава» («Dolor y gloria»); Педро Альмодовар

Размышления о жизни и искусстве вперемешку с ностальгией по поводу собственного творчества — новая работа испанского режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава» выходит на отечественные экраны 12 июня. Главную роль в фильме исполнили Антонио Бандерас, получивший приз за лучшую мужскую роль в Каннах, и Пенелопа Крус. Подробнее о фильме вы узнаете из рецензии «Газеты.Ru».

«Космическое приключение» («Kun ta: Fan zhuan xing qiu »); Ли Лиань

На этой неделе стартует премьера мультика «Космическое приключение». Действие анимационного фильма разворачивается на планете под названием Кеплер. По сюжету, причудливые герои, напоминающие то ли роботов, то ли Lego-человечков, противостоят бессовестным землянам, ворующим природную энергию.

«Питомец Юрского периода» («The Adventures of Jurassic Pet»); Райан Беллгардт

На этой неделе в прокат выходит еще один мультфильм — «Питомец Юрского периода» Райана Беллгардта. Согласно синопсису, школьник по имени Крис находит странное яйцо, из которого позднее вылупляется настоящий динозавр. Мальчик решает оставить его себе, однако вскоре понимает, что прятать его от посторонних глаз становится все сложнее.

13 июня стартует показ ужастика «Ма» режиссера «Прислуги» и «Девушки в поезде» Тейта Тейлора. Главную роль взрослой одинокой женщины, которая организует у себя в подвале площадку для подростковых вечеринок, сыграла Октавия Спенсер. В фильме также снялись Диана Сильверс, Джульетт Льюис, МакКэйли Миллер и Кори Фогельманис. Более подробно о «Ма» — в интервью «Газеты.Ru» с Джульетт Льюис.

«Величайший кутюрье» («Celebration»); Оливье Мейру

В российских кинотеатрах покажут документальный фильм Оливье Мейру «Величайший кутюрье» о последних годах Ива Сен-Лорана на посту креативного директора собственного модного дома. Примечательно, что семь лет назад картину запретили к показу из-за критики со стороны партнера легендарного дизайнера Пьера Берже за излишнюю откровенность.