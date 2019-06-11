«Холодное сердце 2», «Трое из ада» и другие трейлеры недели

«Холодное сердце 2» («Frozen II»), Крис Бак и Дженнифер Ли. Премьера в России — 28 ноября

Студия Disney представила трейлер продолжения самого кассового мультфильма в истории «Холодное сердце 2» от создателей оригинала Криса Бака и Дженнифер Ли. Сиквел расскажет о дальнейших приключениях королевы Эльзы и принцессы Анн, которые решают выяснить правду о своем происхождении за пределами королевства Эренделл, однако детали сюжета все еще держатся в секрете.

«Трое из ада» («Three From Hell»), Роб Зомби

Рок-музыкант и по совместительству режиссер хорроров Роб Зомби показал трейлер к своему новому фильму «Трое из ада», который станет завершением его трилогии, куда также входят «Дом 1000 трупов» и «Изгнанные дьяволом». Главные роли в нем сыграли жена Роба Зомби Шери Мун и его постоянный актер Билл Моусли. Сам автор пообещал, что третья часть его проекта будет отличаться от первых двух.

«После свадьбы» («After the Wedding»), Барт Фрейндлих

Место главного современного датского актера Мадса Миккельсена в ремейке фильма «После свадьбы» от режиссера Барта Фрейндлиха заняла Мишель Уильямс, компанию которой составила голливудская звезда крупного калибра Джулианна Мур. Главной героине фильма приходится добиваться в Нью-Йорке финансирования для того, чтобы спасти от банкротства детский приют в Калькутте, где она еж 20 лет ухаживает за беспризорниками.

«Deadcon», Кэрин Вэйчтер

В преддверии летних тематических кинофестивалей появился трейлер к хоррору Кэрин Вэйчтер «Deadcon», который посвящен модной теме опасностей социальных сетей. Мировая премьера фильма о столкновении с миром потустороннего двух девушек, которые ведут свой видеоблог, запланирована на 15 июня.

В трейлере к новому фильму «темной лошадки» современного американского кинематографа Джеймса Грэя «К звездам» зрители смогли увидеть звезд первой величины — Брэда Питта и Томми Ли Джонса. Вместе с Дональдом Сазерлендом они приняли участие в работе над фильмом об инженере армейского корпуса, который ведет по всей Галактике поиски своего отца, который исчез в составе миссии по поиску инопланетной жизни много лет назад.

«Номис» («Nomis»), Дэвид Рэймонд. Премьера в России — 15 августа

Британский актер, лауреат премии «Оскар» Бен Кингсли появился в трейлере канадо-британского боевика «Номис», посвященного работе полицейских, занимающихся расследованиями киберпреступлений. Во время одного из заданий они понимают, что масштабы деятельности очередного хакера превосходят все их представления.

«Хорошие мальчики» («Good boys»), Джин Ступницки. Премьера в России — 26 сентября

Продюсеры опубликовали трейлер к комедии «Хорошие мальчики», выход которой в России запланирован на осень. Авторы фильма расскажут историю о трех шестиклассниках, которым, чтобы попасть на крутую вечеринку, предстоит до возвращения родителей успеть доказать всем и друг другу, что они уже взрослые.