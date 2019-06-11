Наш ответ HBO: Первый покажет фильм про Чернобыль

Первый канал покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС. Согласно пресс-службе вещателя, лента выйдет в эфир 22 июня. Отмечается, что картина расскажет, как трагические события развивались «на самом деле».

«Документальный фильм Первого канала подробно рассказывает, как было на самом деле, воспроизводит точную последовательность событий роковой ночи с 25 на 26 апреля 1986 года и последующих дней и месяцев», — заявили на Первом.

Представители телеканала также подчеркнули, что история подвига вертолетчиков, которые прекратили цепную реакцию и засыпали реактор толстым слоем песка и свинца, до сих пор остается малоизвестной среди обывателей. Сообщается, что они совершали по тысяче вылетов в день и поначалу не имели свинцовой защиты — но при этом были вынуждены зависать на высоте 200 м над реактором.

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Кроме того, пресс-служба вещателя напомнила, что сразу после аварии зампред Совмина СССР Борис Щербина стал руководителем, тогда как академик Валерий Легасов — членом правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии.

«Авторы документального фильма расскажут [о причинах гибели] Легасова. Академик надиктовал пять магнитофонных кассет. В своем рассказе он упомянул имена тех, кто на самом деле причастен к чернобыльской катастрофе, и тех, на ком лежит груз вины за случившееся», — приводит цитату из заявления ТАСС.

Как известно, минувшей весной на HBO стартовал (и уже завершился) мини-сериал «Чернобыль», рассказывающий о страшных событиях, которые произошли на территории СССР в 1986 году. Шоу мгновенно добилось бешеной популярности и признания — на всевозможных тематических киносайтах проект до сих пор является лидером рейтингов лучших сериалов в истории.

Известность «Чернобыля» достигла настолько огромных масштабов, что о желании ознакомиться с шоу среди прочих заявил и первый президент СССР Михаил Горбачев. Его просмотру, правда, помешало нахождение государственного деятеля в больнице — в частности, еще в воскресенье, 9 июня, он признавался, что так до сих пор не оценил творение HBO.

«По простым причинам — в больнице все время. Обещали мне организовать просмотр в больнице. Пока нет», — говорил бывший глава Советского Союза.

Вместе с тем он частично раскритиковал документальную достоверность сериала, заверив, что не давал указаний не награждать званием Героя Социалистического труда академика Легасова, принимавшего участие в расследовании причин аварии на Чернобыльской АЭС. Согласно сюжету шоу, карьера ученого пошла под откос после доклада о катастрофе.

«Я не давал [указаний]. А кроме меня кто даст? Это выдумки», — приводит слова Горбачева «Говорит Москва».

Отыскал неточности в шоу и прототип одного из персонажей сериала HBO — генерал-майор Николай Тараканов, командовавший воинскими подразделениями на месте ЧП на ЧАЭС. В частности, в интервью RT Тараканов подверг критике сцену, в которой написанный с него персонаж говорит, что реальные цифры радиации и истинный масштаб произошедшей катастрофы скрывают даже от военных.

«Нет, это он говорит ерунду. На государственной комиссии, которую возглавлял Щербина (Борис Щербина — зампред совета министров СССР), заместитель главного инженера Чернобыльской АЭС Самойленко на макете докладывал, что роботы не сработали и что точки наиболее сильной радиации остались на крышах первого — третьего блоков и вокруг атомной станции», — поведал Тараканов.

Кроме того, он отметил, что в сериале неверно переданы слова о необходимости применения «биороботов», под которыми подразумевали солдат.

«Щербина, прямо скажу, в таком унынии был: «А что же делать, если роботы не сработали? Что же делать?» Тогда кто-то (я не помню сейчас, кто именно) сказал, что единственный вариант — биороботы. Речь шла о солдатах», — рассказал он.

Вместе с тем генерал-майор подтвердил факт использования самого слова «биороботы» по отношению к солдатам. Тараканов признался, что оно было навязано начальником штаба по ликвидации последствий аварии Юрием Самойленко, который позднее был награжден званием Героя соцтруда.