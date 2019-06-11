Никого не узнает? Алибасов вышел из комы и застал врасплох семью

Музыкальный продюсер Бари Алибасов вышел из искусственной комы — в этом состоянии он пробыл несколько дней. Согласно телеграм-каналу Mash, он пока что ничего не помнит и никого не узнает. По словам врачей, это нормальное состояние после выхода человека из комы.

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Рассказал последние новости из больницы и сын Алибасова. Он, в частности, подтвердил, что основатель группы «На-на» в настоящий момент ничего не помнит, а также не может разговаривать, однако находится в сознании передает РИА «Новости». Вместе с тем мужчина не исключил вероятность летального исхода.

«Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя. К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней», — привел слова Алибасова-младшего пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Он также добавил, что сейчас врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения заслуженного артиста России.

Известие о попадании 72-летнего Алибасова в НИИ имени Склифосовского просочилось в российские СМИ в начале прошлой недели. Говоря об инциденте, приведшем к госпитализации, сын продюсера пояснил, что его отец, находясь в студии, случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком.

«Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб, перепутал стаканы, сейчас он в больнице», — сообщил он.

Пиар-директор Алибасова, в свою очередь, рассказывал, что продюсеру диагностировали четвертую степень ожога желудка, однако он находится в сознании и дышит самостоятельно. По словам Горжанкина, при данном диагнозе какие-либо прогнозы носят «неопределенный характер», но все надеются, что звезда отечественного шоу-бизнеса в итоге пойдет на поправку. «Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — подчеркнул он.

Спустя некоторое время после попадания в госпиталь, впрочем, волнение поклонников Алибасова заметно усилилось — все тот же пиар-директор поведал, что продюсера ввели в медикаментозный сон. Вместе с тем он опроверг слухи о подключении Бари Алибасова к аппарату ИВЛ.

«Его вчера ввели в состояние медикаментозного сна, он пробудет в этом состоянии еще сутки, двое. Точно ни к чему не подключали, ни к какому аппарату. Просто он спит, как под снотворным. Состояние не ухудшалось, состояние ровное и стабильное, как и должно быть», — цитирует Горжанкина «Говорит Москва».

По истечении еще нескольких дней сын продюсера отмечал, что у Алибасова остаются серьезные проблемы с кишечником.

«Хорошая новость в том, что справились с ожогами в дыхательных путях, — сказал он. — Проблемы сейчас с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются. Опасность в том, что, если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все. Очень тяжело справиться с этим. В общем, с ожогом в дыхательных путях разобрались, он самостоятельно дышит, все окей. С кишечником проблемы в течение суток решаем».

Ранее состояние Алибасова прокомментировал врач Виктор Шилов. По его словам, справиться с подобными ожогом и интоксикацией человеческий организм может и за месяц, однако остаточные последствия, возможно, будут сказываться гораздо дольше. Кроме того, доктор подчеркнул, что любое отравление прижигающей жидкостью является реанимационным диагнозом. Согласно Шилову, у людей в подобном случае начинается общая интоксикация, так как жидкость всасывается в кровь, из-за чего поначалу пациентом занимаются токсикологи, а уже затем — хирурги.

«Ожог химический... классический, с отеком, с болью. Иногда там грозит, если тяжелое отравление, то и... перфорацией», — сказал врач.

Также он добавил, что четвертая степень ожога — проникновение практически через все ткани органа, нуждающаяся в достаточно долгом лечении. «Они могут перекрыть пищевод. Там надо будет [делать] либо хирургическую операцию, либо другие методы есть, в зависимости от степени тяжести», — заявил эксперт.