Во все тяжкие: Брайан Крэнстон пристыдил Трампа на премии «Тони»

9 июня в нью-йоркском зале «Радио Сити Холл» прошла церемония вручения театральной премии «Тони-2019». Рекордсменом по числу номинаций (14) в этом году стал бродвейский мюзикл «Город Аида» («Hadestown») режиссера Рэйчел Чэвкин. Всего постановка выиграла восемь наград.

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«Если «Город Аида» значит что-нибудь, это то, что изменения возможны, что в темные времена весна снова придет», — приводит слова продюсера Мары Айзекс Hollywood Reporter.

По данным издания, шоу затрагивает политическую повестку США. Так, одна из композиций, прозвучавших в «Городе Аида», была написана до избрания Дональда Трампа президентом и называется «Почему мы строим стену».

Интересно, что мюзикл завоевал сразу четыре награды еще до официального начала церемонии. «Город Аида» победил в категориях «дизайн» (Рэйчел Хаук), «аранжировка» (Майкл Чорни и Тодд Сикафуз), «световая сценография» (Брэдли Кинг) и «звуковая сценография» (Невин Стайнберг и Джессика Паз). За воплощение образа Гермеса премии удостоился 73-летний актер, хореограф и певец Андре де Шилдс.

Мюзикл выполнен в жанре фолк-оперы. В основу спектакля лег вольный пересказ мифа об Орфее и Эвридике, положенный на музыку одноименного концептуального альбома певицы и композитора Анаис Митчелл. В нем герои переместились в будущее, где Орфея ждет испытание славой, а Эвридику — муки неизвестности.

Рэйчел Чэвкин стала единственной женщиной, номинированной как режиссер мюзикла в этом году, и четвертой, победившей в этой категории за всю историю премии.

Чэвкин получила известность благодаря электропоп-опере на либретто «Наташа, Пьер и Большая комета 1812 года», основанной на пятой части второго тома романа-эпопеи «Война и мир» Льва Толстого. В 2017 году бродвейский мюзикл удостоился двух наград «Тони» — за лучшее освещение и лучшие декорации. Музыку и стихи сочинил композитор Дэйв Маллой. Мировая премьера шоу состоялась в 2012 году.

В номинации «Лучший возобновленный мюзикл» выиграла постановка «Оклахома!» («Oklahoma!»). Впервые шоу было поставлено композитором Ричардом Роджерсом и либреттистом Оскаром Хаммерстайном 31 марта 1943 года.

Лучшим драматическим спектаклем была признана постановка «Паромщик» («The Ferryman») сценариста Джеза Баттеруорта. Действие шоу происходит в 1981 году в североирландском графстве Арма, куда внезапно возвращается бывший боевик Ирландской республиканской армии.

«Паромщик» был представлен сразу в восьми номинациях и завоевал четыре награды, включая лучший дизайн костюмов и сценический дизайн (Роб Хауэлл). Одна из наград досталась режиссеру Сэму Мендесу, обладателю премии «Оскар» за фильм «Красота по-американски».

Лучшей возрожденной постановкой Бродвея посчитали «Оркестранты» («The Boys in the Band») Марта Краули. Он написал сценарий к одноименному фильму 1970 года.

Лучшими актерами в категории мюзикла были названы Сантино Фонтана («Тутси») и Стефани Джей Блок («Шер Шоу»). В номинации «Лучшие драматические актеры» победу одержали Элейн Мей (The Waverly Gallery) и Брайан Крэнстон («Телесеть»), знакомый зрителю по сериалу «Во все тяжкие».%

Во время получения награды Крэнстон заявил, что посвящает свою награду «настоящим журналистам по всему миру», отметив, что они находятся «на линии огня».

«Средства массовой информации не являются врагами народа», — сказал актер, намекнув на недавнее высказывание Дональда Трампа о ведущих СМИ.

К слову, для 87-летней сценаристки и постановщицы Мей премия «Тони» стала первой театральной наградой в карьере. В основу спектакля «Телесеть» лег одноименный оскароносный фильм 1976 года с Питером Финчем, Фэй Данауэй и Робертом Дювалом.

В номинации «Лучшая роль в пьесе» также были представлены Адам Драйвер («Сожги это»), Джефф Дэниелс («Убить пересмешника»), Лори Меткалф («Хиллари и Клинтон») и многие другие.

Премия «Тони» была основана в 1947 году и вручается ежегодно в 27 номинациях за достижения в области развития американского театрального искусства. Она названа в честь актрисы, сценариста, режиссера и филантропа Антуанетты (Тони) Перри, скончавшейся в 1946 году. В США премия считается аналогом «Оскара» и «Грэмми» в театральной области. В ее жюри входят 700 журналистов.