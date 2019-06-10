Мутанты из США и британские геи: что смотрят в России

Очередная часть супергеройской франшизы Marvel Studios о команде мутантов, наделенных сверхчеловеческими способностями, «Люди Икс: Темный Феникс» режиссера Саймона Кинберга собрала в США в основном негативную реакцию кинокритиков, несмотря на такие громкие имена, как Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Софи Тернер, Джессика Честейн и Тай Шеридан. Тем не менее, в России фильм, который может стать завершающей частью всей истории команды профессора Ксавье, смог за дебютный уикенд собрать 200 млн рублей.

Вторая неделя принесла ожидаемые убытки создателям мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2». Анимационная лента Криса Рено, милых героев которой озвучили российские звезды Сергей Гармаш, Борис Быстров, Гарик Харламов и Екатерина Варнава, заработала за прошедшие выходные 181 млн рублей.

Несмотря на постепенный спад зрительского интереса, игровая версия классического мультфильма вселенной Disney о принце воров «Аладдин» продолжает привлекать публику в кинотеатры. За прошедший уикенд фильм от автора криминальных драм «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» Гая Ричи и голливудского актера Уилла Смита, исполнившего неожиданную для многих роль волшебного джина, смог собрать в России еще 99 млн рублей и удержаться в тройке лидеров.

А вот сиквелу перезапуска американской версии японской франшизы о самом знаменитом монстре ядерной эры «Годзилла 2: Король монстров» от режиссера Майкла Доэрти российские зрители оказались не очень рады. Несмотря на присутствие в фильме таких знаковых монстров, как Мотра и Кинг Гидора, уже на второй неделе проката интерес к картине упал в четыре раза и сборы за уикенд составили всего лишь 38 млн рублей.

Громкие скандалы вокруг премьеры фильма о популярном британском музыканте Элтоне Джоне «Рокетмен» от Декстера Флетчера, автора «оскароносной» картины «Богемская рапсодия», посвященной жизни лидера группы Queen Фредди Меркьюри, не смогли привлечь в кинотеатры массового зрителя. За дебютный уикенд авторам фильма удалось получить от россиян лишь 27 млн рублей.

Первый полнометражный игровой фильм «Покемон: Детектив Пикачу» о забавных боевых зверьках из японской франшизы, насчитывающей множество компьютерных игр, комиксов, мультсериал и несколько полнометражных анимационных фильмов, продолжает бороться за место среди лидеров проката. Несмотря на то, что он выбыл из пятерки лидеров, четвертая неделя проката принесла фильму Роба Леттермана еще 6,9 млн рублей.

Фильм «Джон Уик 3» о жестоком, но обаятельном наемном убийце с Киану Ривзом от бывшего каскадера Чада Стахелски, чье решение пересесть в режиссерское кресло стало причиной появления одной из главных франшиз 2010-х годов, собрал за прошедший уикенд 6,2 млн рублей.

Новый выпуск мультфильма о приключениях полюбившихся анимационных персонажей «Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки» за дебютные выходные получил 3,6 млн рублей.

Хоррор о событиях на Диком Западе конца XIX века от режиссера Эммы Тамми с Кейтлин Джерард в главной роли «Обитель страха» о странных соседях, которые селятся неподалеку от пары, ожидающей ребенка, за дебютный уикенд принесла своим создателям 2,5 млн рублей.

Фильм Криса Эддисона «Отпетые мошенницы» с Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон, являющийся ремейком классической комедии 1988 года со Стивом Мартином и Майклом Кейном опустился на десятое место в списке лидеров с 2,1 млн рублей за выходные.