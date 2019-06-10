Это UFC? Джастин Бибер против Тома Круза

Певец Джастин Бибер опубликовал в твиттере сообщение, в котором вызвал на поединок актера Тома Круза без объяснения каких-либо причин.

«Я хочу вызвать Тома Круза на бой на ринге. Том, если ты не примешь этот бой — ты испугался и никогда этого не переживешь. Кто хочет организовать бой?» — спросил Бибер, отметив в сообщении действующего президента UFC Дану Уайта.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) June 10, 2019

Хотя сам Уайт еще не ответил на обращение Бибера, заявление певца привлекло к себе внимание бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Если Том Круз окажется в достаточной степени мужиком, чтобы принять этот вызов, McGregor Sports and Entertainment будут освещать это событие. Хватит ли у Круза решимости, чтобы драться так, как он это делает в фильмах? Оставайтесь с нами, чтобы узнать!» — написал он.

Боец также воспользовался случаем и сам бросил вызов актеру Марку Уолбергу.

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«Еще когда Марк Уолберг был «Марки Марком», я уже мог надрать ему уши и забрать себе акции в UFC», — написал он.

Известный на весь мир тем, что выполняет все физически требовательные трюки лично, Том Круз пока не отреагировал на скандальный вызов.

Если вызов Тома Круза на поединок окажется розыгрышем со стороны Бибера, то артисту вновь придется извиняться за свою шутку, как это уже было после празднования первого апреля. Тогда певец опубликовал в своем инстаграме несколько фотографий супруги Хейли, по которым можно было решить, что она беременна.

Из-за юного возраста супругов и из-за того, что к этому моменту они еще не обвенчались, многие поклонники оказались удивлены этими снимками. Однако вскоре фанаты поняли, что «фотография УЗИ» была скачана из интернета, так как изображение оказалось идентично второй по популярности картинке, которую можно найти в поисковике, задав соответствующий запрос.

К тому же свой комментарий под публикацией оставила и сама жена Бибера, которая написала: «Очень смешно», развеяв последние сомнения поклонников певца. Несмотря на это, артист решил не останавливаться и выложил еще одну фотографию — на которой Хейли лежит в больнице с открытым животом.

«Если вы подумали, что это первоапрельская шутка», — написал он в комментарии к фото.

Несмотря на то, что многих скептиков не убедило второе фото, часть поклонников поверила в беременность супруги Бибера. Однако вечером он опубликовал тот же снимок УЗИ, в которое было добавлено изображение щенка.

«Подождите, о боже, это же не... день дурака!» — написал он.

Такой юмор со стороны певца вызвал массу недовольных комментариев от пользователей, которые не сочли его розыгрыш смешным. Некоторые из пользователей призывали его задуматься о бесплодных парах, которые не могут завести ребенка и мечтают о детях.

«Беременность — это не шутка! Миллионы пар борются с бесплодием и делают все, чтобы завести ребенка», — написал один из недовольных комментаторов.

Часть подписчиков, которые выразили недовольство действиями артиста, заявили также, что испытали разочарование из-за этой несмешной шутки.

Из-за большого количества подобных комментариев самому Биберу пришлось публично принести извинения и пояснить, что он не хотел причинять боль тем, кто не может завести детей.

Комментируя новости о реакции на свой розыгрыш, он заявил, что всегда найдутся те, кто неудачно шутит, и те, кто обижается на такие шутки.

«Многие, насколько я знаю, когда собираются подколоть кого-то в День дурака впервые, говорят своим родителям, о том, что у них будет ребенок, чтобы вызвать бурную реакцию. Но я все равно извинюсь. Возьму на себя ответственность и извинюсь перед оскорбленными людьми. Я действительно не хочу, чтобы кого-нибудь задела эта шутка», — написал он.

Бибер также привел в качестве примера другой своей неудачной шутки ситуацию, когда он бросил торт своей сестре в лицо в ее день рождения, рассчитывая, что она засмеется, а она вместо этого разрыдалась.

Подводя итог своим размышлениям, Бибер подчеркнул, что люди иногда не подозревают, что могут своей шуткой причинить кому-то боль.