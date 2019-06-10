Белая горячка? Алибасову стало хуже

Сын 72-летнего продюсера Бари Алибасова, который попал в реанимацию токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского с химическим ожогом желудка после того, как по ошибке выпил жидкость для очистки труб, рассказал подробности о состоянии отца сайту kp.ru.

«Он четвертый день в медикаментозном сне — это необходимо, чтобы все силы организма пошли на восстановление. С дыхательными путями, с желудком, проблем, к счастью, нет. Сейчас главное, чтобы зажил кишечник», — рассказал Бари Алибасов-младший.

По его словам, проблема заключается в том, что один из ожогов, полученных Заслуженным артистом России, зарастает неправильно и может стать причиной закупоривания кишечника.

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Он также прокомментировал появившиеся слухи о том, что у известного продюсера якобы развилась «белая горячка», назвав подобные сообщения несоответствующими действительности.

«Нет, конечно, этого нет. Сейчас врачи наблюдают его, и завтра будет понятно, понадобится ли операция. Искренне надеюсь, что завтра нам скажут — все окей, и начнется уже реабилитация», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент врачи характеризуют ситуацию как стабильно тяжелую, однако угрозы жизни Алибасова нет. Сын продюсера подчеркнул, что в сложившемся положении главное — избежать осложнений.

Как рассказывал ранее Бари Алибасов-младший, его отец отравился чистящим средством на студии звукозаписи. Продюсер привык к тому, что все вещи у него дома находятся в определенных местах — в частности, рядом с раковиной у него стоят разные напитки, писал сайт НСН.

«Видимо, кто-то незадолго до этого прочищал трубы и забыл убрать емкость», — пояснил сын продюсера.

Несмотря на то, что часть жидкости Алибасов тут же выплюнул, он все-таки получил серьезную травму пищеварительной системы. Его сын назвал одной из причин произошедшего «суетливый характер» своего отца.

Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что маркировка чистящего средства «Крот», которое перепутал с соком продюсер, не соответствует требованиям законодательства и ГОСТам. Соответствующий вывод сделали аналитики автономной некоммерческой организации за несколько месяцев до отравления. Также появилась информация об еще одном случае отравления этой же жидкостью.

«После информации в СМИ об отравлении Алибасова родственники женщины, по ошибке отравившейся средством «Крот», связались с нами и предоставили заключение комиссии специалистов. Кроме того, они сообщили о подобных случаях в разных городах России», — сообщил Горжанкин.

В частности отмечается, что упаковка чистящего средства не содержит данных о классе опасности химического средства. В Роспотребнадзоре заявили, что маркировка чистящего средства будет проверена на соответствие нормативам, а потребителям, которые получили некачественную услугу будет оказана правовая помощь в суде.

Изначально после госпитализации отца Бари Алибасов-младший говорил о том, что его здоровью ничего не угрожает, но уже 5 июня официальный представитель продюсера рассказал журналистам о том, что врачи диагностировали четвертую степень ожога желудка. Он отметил, что в сложившейся ситуации любые прогнозы носят «неопределенный характер». Вместе с этим, он рассказал, что в палате Алибасова разрешили находиться его супруге, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сам продюсер «даже пытается шутить».

Однако уже в ночь на 7 июня стало известно о том, что Алибасова ввели в медикаментозный сон.

«Насколько мне известно, в медикаментозный сон вводят на сутки минимум, дальше решать будут врачи», — сообщил Горжанкин.

Почти сразу же после этого источники сообщили, что продюсера якобы подключили к аппарату искусственного дыхания, однако представитель Алибасова решительно опроверг подобные заявления.

«Его вчера ввели в состояние медикаментозного сна, он пробудет в этом состоянии еще сутки, двое. Точно ни к чему не подключали, ни к какому аппарату», — сказал он.

По словам Горжанкина, состояние Алибасова после этого не ухудшалось.