После Алибасова: Роспотребнадзор проверит «Крота»

Маркировка средства для прочистки туалетных труб «Крот» будет проверена Роспотребнадзором на соответствие требованиям ГОСТа. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Мы готовы оказать правовую помощь в суде потребителям, получившим некачественную услугу», — заявили в пресс-службе ведомства.

Потребитель имеет право на получение достоверной информации о товарах и правилах безопасности при их использовании, говорится также в сообщении Роспотребнадзора.

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Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил Пятому каналу, что маркировка туалетного «Крота» не соответствует требованиям законодательства и ГОСТам. К таким выводам пришли специалисты автономной некоммерческой организации (АНО) «Судебный эксперт» всего пару месяцев назад, отметил он.

«После информации в СМИ об отравлении Алибасова родственники женщины, по ошибке отравившейся средством «Крот», <...> связались с нами и предоставили заключение комиссии специалистов. Кроме того, они сообщили о подобных случаях в разных городах России», — заявил Горжанкин.

Согласно результатам экспертизы, на упаковке «Крота» нет информации о классе опасности химического средства, передает ФАН слова представителя продюсера.

В субботу, 8 июня, сын Бари Алибасова рассказал, почему его отец выпил жидкость для очистки труб. По его словам, трагическая случайность произошла на студии звукозаписи.

По словам Бари Алибасова-млaдшего, продюсер привык, что вещи в его доме расположены в определенных местaх. К примеру, рядом с рaковиной у него всегдa стояли емкости с напитками. Привычно отпив из стакана, продюсер случайно отравился, сообщает НСН.

«Видимо, кто-то незaдолго до этого прочищaл трубы и зaбыл убрaть емкость», — добавил сын Бари Алибасова.

Продюсер почти сразу выплюнул жидкость, но какая-то часть «Крота» попaлa в желудок. Одной из причин несчастливой путаницы Алибасов-младший назвал «суетливый характер» своего отца.

В настоящий момент Бари Алибасов находится в медикаментозном сне, сообщили журналистам в окружении продюсера. По словам источника РИА «Новости», Алибасов в тяжелом состоянии.

«Он все еще в токсикореанимации», — подчеркнул источник. Кроме того, Алибасова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее у продюсера диагностировали химический ожог желудка четвертой степени. Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил СМИ, что в связи с тяжелым состоянием, еще находясь в сознании, продюсер решил составить завещание.

«Наверное, по каким-то соображениям он принял решение это сделать. В принципе, у него всегда было завещание, и не одно, все это знают. <...> Может быть, он как-то решил обновить», — предположил Горжанкин.

Алибасов решил оставить своему сыну собственную квартиру в девять комнат площадью 220 кв. м в Мерзляковском переулке в Москве. Кроме того, в завещании были указаны еще две квартиры, находящиеся в том же доме, площадь каждой из которых составляет примерно 100 кв. м.

Правообладателями основанной им группы «На-На» продюсер указал ее участников Владимира Политова и Вячеслава Жеребкина — им в случае кончины Алибасова перейдут авторские права на творческое наследие коллектива.

«Любимый кот Бари Каримовича — канадский сфинкс по кличке Чуча, <...> должен остаться жить с его помощником», — подчеркнул пиар-директор.

В наследстве также значится, что земельный участок на Рублевке, стоимость которого достигает почти полумиллиона долларов, достанется после смерти Алибасова его жене — Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ей же, в соответствии с последней волей отравившегося продюсера, передадут акции и ценные бумаги — их приблизительная стоимость составляет около $2 млн.

В социальных сетях после госпитализации продюсера группы «На-На» появилось большое количество фейковых новостей о смерти Бари Алибасова, вызвавших значительный резонанс в СМИ. Однако практически сразу же в окружении Алибасова опровергли эти слухи, подчеркнув, что он жив и вместе с врачами борется за жизнь.

Туалетный «Крот» содержит в себе сильные щелочные соединения, которые при попадании на ткани внутренних органов человека вызывают сильнейшие ожоги, восстановиться после которых крайне тяжело.