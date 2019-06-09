«Гонений не было!» Горбачев о травле героя «Чернобыля»

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал некоторые изложенные в сериале HBO «Чернобыль» факты. В частности, он заявил, что не давал указаний не награждать званием Героя Социалистического труда академика Валерия Легасова, принимавшего участие в расследовании причин аварии на Чернобыльской АЭС. Согласно сюжету шоу, карьера ученого пошла под откос после доклада о катастрофе, произошедшей в 1986 году.

«Я не давал [указаний]. А кроме меня кто даст? Это выдумки», — приводит слова Горбачева «Говорит Москва».

Кроме того, он отметил, что из-за нахождения в госпитале до сих пор не успел ознакомиться с популярным сериалом.

Реклама

«По простым причинам — в больнице все время. Обещали мне организовать просмотр в больнице. Пока нет», — заключил бывший глава СССР.

О госпитализации Горбачева стало официально известно в ходе этой недели. Данную информацию среди прочих подтвердил и сам государственный деятель. При этом он подчеркнул, что продолжает работу над своей книгой, которая вскоре будет напечатана.

«Я нахожусь в больнице, давно уже. Но я при малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю», — приводит его слова РИА «Новости».

Говоря про причины попадания в медучреждение, он подчеркнул, что «это затянувшееся», однако до «света в конце тоннеля еше рано».

«Я сейчас в больнице. Это затянувшееся. Уже накопившееся разрядилось, и довольно тяжело. Но еще сказать, что я увидел «свет в конце тоннеля», рано. Еще не видно его», — заверил НСН Горбачев.

Информация о госпитализации последнего генсека ЦК КПСС появилась еще в конце апреля — об этом сообщил сорежиссер картины про экс-президента СССР «Встреча с Горбачевым» Андре Сингер.

«Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — передает его слова ТАСС.

Немногим позднее в СМИ, впрочем, появилось опровержение слов Сингера: глава пресс-службы экс-президента Павел Палажченко отметил, что в день показа фильма на кинофестивале Горбачев был на работе и хорошо себя чувствовал.

«Нормальное абсолютно у него состояние. Это продюсер фильма просто ошибся, он почему-то считал, что Михаил Сергеевич планировал быть на показе этого фильма», — объяснил Палажченко.

Ранее прототип одного из персонажей сериала HBO — генерал-майор Николай Тараканов, командовавший воинскими подразделениями на месте ЧП на ЧАЭС, — в интервью RT поделился собственным мнением о шоу.

В частности, Тараканов подверг критике сцену, в которой написанный с него персонаж говорит, что реальные цифры радиации и истинный масштаб произошедшей катастрофы скрывают даже от военных.

«Нет, это он говорит ерунду. На государственной комиссии, которую возглавлял Щербина (Борис Щербина — зампред совета министров СССР), заместитель главного инженера Чернобыльской АЭС Самойленко на макете докладывал, что роботы не сработали и что точки наиболее сильной радиации остались на крышах первого — третьего блоков и вокруг атомной станции», — поведал Тараканов.

Кроме того, он заявил, что в сериале неверно переданы лова о необходимости применения «биороботов», под которыми подразумевали солдат.

«Щербина, прямо скажу, в таком унынии был: «А что же делать, если роботы не сработали? Что же делать?» Тогда кто-то (я не помню сейчас, кто именно) сказал, что единственный вариант — биороботы. Речь шла о солдатах», — рассказал он.

В то же время генерал-майор подтвердил факт использования самого слова «биороботы» по отношению к солдатам. Он отметил, что оно было навязано начальником штаба по ликвидации последствий аварии Юрием Самойленко, который позднее был награжден званием Героя соцтруда.