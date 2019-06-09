Закончились деньги? Обама пошел по стопам Трампа

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Spotify на создание подкастов. По информации HypeBeast, соглашение подразумевает под собой коллаборацию между крупной аудио-платформой и подразделением продюсерской компании Higher Ground, основанной именитой четой.

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О конкретных темах подкастов на данный момент не сообщается. Известно лишь, что они будут охватывать широкий спектр направлений.

«Мы всегда верили в ценность занимательного, заставляющего задуматься разговора. Это помогает нам строить связи друг с другом и открывать себя новым идеям, — прокомментировал Обама сделку. — Мы в восторге, так как данные подкасты предлагают исключительную возможность способствовать продуктивному диалогу, заставлять людей улыбаться и размышлять. Надеюсь, благодаря этому мы сможем немного сблизиться».

Супруга экс-главы Штатов, в свою очередь, подчеркнула, что грядущие подкасты смогут затронуть темы, которые «часто замалчиваются».

«Мы очень рады рассказать о том, что слишком часто игнорируется или вообще замалчивается. Теперь — благодаря Spotify — мы сможем поделиться этими историями со всем миром, — сказала она. — Надеемся, что за счет убедительного и вдохновляющего повествования мы сможем помочь людям раскрыть их умы и сердца».

В то же время главный контент-директор Spotify Дон Острофф, говоря о соглашении с бывшим президентом и его женой, отметил их вес в современном обществе, который, по его мнению поможет проекту.

«Барак и Мишель — одни из самых важных голосов в мире. И для нас это очень большая честь — работать вместе с ними, чтобы идентифицировать и делиться историями, которые вдохновят нашу глобальную аудиторию. В основе нашей миссии лежит объединение людей с оригинальными и вдумчивыми авторами. Особенно с теми, кто способен выделять недопредставленные и незаменимые повествования», — заявил он.

Напомним, что в ходе минувшей весны продюсерская компания Higher Ground Productions, принадлежащая Бараку и Мишель, анонсировала первоначальный список проектов в партнерстве с Netflix.

В него вошли биографический фильм о писателе Фредерике Дугласе, картина о движении за права инвалидов, многосерийный фильм о моде Нью-Йорка после Второй мировой войны, а также сериал «Пятый риск» о подноготной жизни в Белом доме. Отмечалось, что снятый по мотивам книги Майкла Льюиса «Пятый риск» многосерийный фильм расскажет о событиях переходного периода между администрацией Обамы и президентством Дональда Трампа. Само произведение является сборником интервью, взятых у чиновников Белого дома.

«Мы создали Higher Ground, чтобы показать, как можно рассказывать истории. Касаясь вопросов расы и класса, демократии и гражданских прав, мы верим, что каждое из этих произведений будет не просто развлекать, но и просвещать, связывать и вдохновлять всех нас», — поделился тогда Обама.

Как известно, экс-президент США еще в мае прошлого года официально объявил о заключении многолетнего контракта с Netflix, в рамках которого он вместе с супругой будет выпускать телевизионные шоу и фильмы.

Соглашение с крупнейшим стриминг-сервисом позволяет проектам Обамы охватить миллионы людей как в Соединенных Штатах, так и ​​на международном уровне. Создав компанию Higher Ground Productions, он заявил, что не намерен использовать новую платформу для проведения публичной кампании против своего преемника в Овальном кабинете. Представители Netflix, в свою очередь, сообщили, что Обама будет выпускать «сценарии, документальные фильмы и материалы», посвященные главным проблемам, с которыми президент сталкивался в течение восьми лет своего правления.

Любопытно, что продюсированием в свое время занимался и сам Трамп. Он, в частности, на протяжении 11 лет являлся исполнительным продюсером и ведущим реалити-шоу «Кандидат» на телеканале NBC.