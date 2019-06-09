Помирать, так с музыкой? Зачем репетировали похороны Алибасова

Бывшая жена продюсера Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон заслуженного артиста страны. По словам женщины, создатель группы «На-на» в свое время решился на организацию собственных поминок: ему якобы «хотелось увидеть, как все будет».

«Я на эти страшные картинки не подписывалась, я приехала, когда уже был фуршет в кафе, на «поминки», где он был переодет. Его было не узнать. Стояла вроде как «его урна». Он же мечтает, чтобы его сожгли. А он — как старик — переодет: усы, борода. Он за всеми наблюдал, как кто себя ведет, кто о чем говорит»,

— заявила Максимова в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

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Отмечается, что по окончании «пробных поминок» Алибасов поехал к себе домой, где под ним подломилась железная ножка кресла и он упал. «Сам испугался. Как мне кажется, с тех пор он понял: с таким не шутят», — поведала экс-супруга продюсера.

В начале текущей недели, напомним, в СМИ появилась информация о госпитализации заслуженного артиста в НИИ имени Склифосовского. Согласно сыну продюсера, Бари, находясь в студии, случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком.

«Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб, перепутал стаканы, сейчас он в больнице», — сообщил он.

Вместе с тем Алибасов-младший изначально заверял, что здоровью его отца ничего не угрожает.

«С отцом сейчас все хорошо. Действительно, произошел несчастный случай. Он поднялся в студию, захотел пить, увидел рядом с раковиной оранжевый флакон и, решив, что это сок, выпил. Но тут же понял свою ошибку и вызвал скорую помощь, — сказал мужчина в интервью kp.ru. — На месте ему сделали промывание. Но для того чтобы провести другие процедуры, его отвезли для в больницу Склифосовского. Думаем, с ним уже в ближайший час все будет хорошо. Да, у него частично обожжено горло, но других серьезных травм, слава богу, нет. Конечно, это просто ошибка, которая, к счастью, не стала трагической».

Через несколько дней, 5 июня, пиар-директор Алибасова поведал журналистам, что Бари диагностировали четвертую степень ожога желудка, однако он находится в сознании и дышит самостоятельно. По словам Горжанкина, при данном диагнозе какие-либо прогнозы носят «неопределенный характер», но все надеются, что звезда отечественного шоу-бизнеса в итоге пойдет на поправку. «Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — подчеркнул он, передает РИА «Новости».

Тогда же Горжанкин уточнял, что врачи разрешили находиться в палате заслуженного артиста его жене — актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сам пациент «даже пытается шутить».

Однако уже в ночь на 7 июня представитель Алибасова принес страшную для его поклонников весть, заявив что продюсера ввели в медикаментозный сон.

«Насколько мне известно, в медикаментозный сон вводят на сутки минимум, дальше решать будут врачи», — раскрыл правду Горжанкин.

Вскоре в СМИ также появилась информация, что состояние продюсера заметно ухудшилось. Согласно телеграм-каналу Mash, артист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Пиар-директор Алибасова, впрочем, подключение к ИВЛ опроверг, отметив, что Бари «просто спит — как под снотворным».

«Его вчера ввели в состояние медикаментозного сна, он пробудет в этом состоянии еще сутки, двое. Точно ни к чему не подключали, ни к какому аппарату. Просто он спит, как под снотворным. Состояние не ухудшалось, состояние ровное и стабильное, как и должно быть», — цитирует Горжанкина «Говорит Москва».

Накануне, 8 июня, сын заслуженного артиста, рассказывая последние новости о здоровье отца, подчеркнул, что у продюсера остаются серьезные проблемы с кишечником.

«Хорошая новость в том, что справились с ожогами в дыхательных путях, — сказал он. — Проблемы сейчас с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются. Опасность в том, что, если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все. Очень тяжело справиться с этим. В общем, с ожогом в дыхательных путях разобрались, он самостоятельно дышит, все окей. С кишечником проблемы в течение суток решаем».