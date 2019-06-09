Измена с юной студенткой: Дукалис о предательстве жены

Актер Сергей Селин, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», в котором он исполнил роль Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ. В студии шоу заслуженный артист страны, в частности, поведал о том, как в свое время расстался с тогдашней супругой Ларисой ради молодой любовницы Анны.

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Отмечается, что Селин познакомился с девушкой, когда той было всего 17 лет, а самому актеру — 41 год. Они повстречались на творческом вечере в академии МВД, где тогда на первом курсе училась Анна. В тот же день Сергей подвез ее и обменялся с ней номерами.

Первый поцелуй у них при этом случился лишь спустя два года после знакомства. Что касается первой ночи, то она, по словам Селина, произошла уже после того, как Сергей разъехался со своей женой.

По информации источника, медовый месяц влюбленные провели в Доминиканской Республике. На данный момент пара воспитывает двух детей — сына и дочь.

С Ларисой же Сергей прожил аж 21 год. Говоря об отношениях с женщиной, он признался, что изменял ей. «Были какие-то истории, но это происходило на гастролях, в поездках. Но немного, честно», — сказал артист.

Также Селин заявил, что неоднократно предлагал Ларисе развестись, однако они все равно долгое время оставались вместе. Кроме того, 58-летний актер дал мужчинам совет, касающийся детей: «Хочу сказать мужикам: надо обязательно довести детей до определенного возраста, пусть тебе не мила жена, семья, а потом объяснить сыну, почему ты это делаешь, и после этого уйти».

В студии передачи появилась и сама Анна. Среди прочего она поведала историю о том, как однажды — когда они с Сергеем уже были вместе — к ней домой неожиданно приехала Лариса. Согласно нынешней супруге звезды российского кино, женщины тогда спокойно поговорили о Селине.

Напомним, что в минувшем сентябре заслуженный артист попал в аварию в самом центре Санкт-Петербурга — Селин находился в своем автомобиле вместе с женой Анной, когда ему в багажник врезалась другая машина. Как рассказал позднее сам Сергей, в данном ДТП никто не пострадал. «Все нормально, спасибо за беспокойство», — приводит слова актера Пятый канал.

Говоря о самом инциденте, он подчеркнул, что виновник аварии проехал на красный цвет светофора.

«Да просто сзади какой-то парень. Сзади попал, — сказал он. — На красном сигнале светофора на площади Восстания. Просто влетел мне, как в простонародье говорят, в задницу. Вот и все. В общем, моей машине, поскольку у меня сзади запасное колесо, оно не пострадало. Оно, в смысле, колесо, не пострадало. Чуть-чуть краска там».

Вместе с тем артист сообщил, что даже отказался от предложенного ремонта в автомастерской.

«Сейчас съездили в мастерскую. Они предложили нам ремонт. Но мы что-то посмотрели и отказались, — пояснил Селин. — Потому что там не настолько серьезные повреждения. Условия сервиса очень сомнительные. Поэтому я лучше подкрашу автомобиль в своей автомастерской, где я постоянно обслуживаюсь».

Как известно, Сергей Селин начал сниматься в кино и сериалах еще в начале 90-х, однако всенародная популярность пришла к нему уже после легендарного сериала «Улицы разбитых фонарей», который вышел на экраны в начале 1998 года.

В культовом шоу Селин исполнял одну из главных ролей — сотрудника убойного отдела РУВД Анатолия Дукалиса — в течение первых пяти сезонов, которые признаны лучшими в истории отечественных криминальных сериалов.

Примечательно, что первые несколько эпизодов снимались непосредственно по произведениям писателя Андрей Кивинова, проработавшего в милиции в течение 12 лет. Впоследствии Кивинов выступал в роли сценариста и консультанта. Режиссером первого сезона стал уже известный к этому моменту Александр Рогожкин — автор культовых «Особенностей национальной охоты».

На сегодняшний день в эфир вышло 16 сезонов шоу, которые состоят из более чем 450 серий общей продолжительностью более 15 дней. «Улицы разбитых фонарей» получили в 1999 году две премии «ТЭФИ» в номинациях «лучший телепроект года» и «телевизионный игровой фильм или сериал года».